Syensqo pioniert met kunststof 'zo licht als karton' voor CO2-arme luchtvaart

In een Engels dorp timmert de Belgische materialenspecialist Syensqo aan een nieuwe generatie lichtgewicht en ultrasterke kunststoffen. Ze moeten het eerste vliegtuig op waterstof in één keer rond de aarde helpen vliegen, en zo de luchtvaart van morgen vormgeven. 'We verwachten innovaties voor passagiersdrones, luchttaxi's, en zelfs in industriële toepassingen ver daarbuiten.'