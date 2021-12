Tessenderlo bouwt nieuwe fabriek in VS en doet overname in Nederland

Tessenderlo Group, het chemiebedrijf van de Belgische ondernemer Luc Tack, laat het geld rollen. De beursgenoteerde groep gaat een nieuwe fabriek bouwen in de VS en neemt in Nederland een tankopslagbedrijf over.

bedrijf van de Belgische ondernemer Luc Tack, laat het geld rollen. De beursgenoteerde groep maakte dinsdagavond bekend een nieuwe fabriek te gaan bouwen in Defiance, in de Amerikaanse staat Ohio. In Nederland neemt ze dan weer B.V. Fleuren Tankopslag over.

De operatie in de Verenigde Staten zal verlopen via de meststoffendochter Tessenderlo Kerley. ‘De nieuwe fabriek zal de toonaangevende vloeibare en op zwavel gebaseerde meststoffen Thio-Sul, KTS en K-ROW 23 en sulfietchemicaliën voor de industriële markt produceren’, klonk het in een persmededeling.

Tessenderlo maakt zich sterk dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2024 operationeel kan zijn.

Volgens Russell Sides, de executive vice president van Tessenderlo Kerley, dringt de bouw van een nieuwe fabriek in de Eastern Great Lakes-regio, in de grensstreek met Canada, zich op omdat de vraag naar meststoffen in het gebied enorm toegenomen is. Tack en co. maken zich sterk dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2024 operationeel kan zijn.

Nederland

Ook dichter bij huis toont Tessenderlo Group zich actief. In Nederland neemt de industriële onderneming B.V. Fleuren Tankopslag over. Dat is een tank- en overslagbedrijf voor vloeibare producten in de haven van Cuijk.