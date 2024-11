PB Leiner, een bedrijf uit de stal van Luc Tacks Tessenderlo Group, kondigt een herstructurering aan in zijn fabriek in Vilvoorde, waar 106 jobs op de tocht staan. Daarnaast wil de producent van gelatine uit slachtafval zijn vestiging in het Welshe Treforest sluiten, goed voor 93 banen.