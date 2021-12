'Umicore reageerde te traag op de veranderde automarkt'

Umicore sluit een joint venture met Volkswagen en gooit zijn strategie in batterijmaterialen plots om. Kersvers topman Mathias Miedreich verontschuldigt zich, analisten reageren verbaasd.

Umicore had woensdag heel wat nieuws te melden. De Belgische materiaaltechnologiegroep gaat scheep met Volkswagen voor de productie van batterijmaterialen - speciale legeringen die een batterij doen werken. Tegelijk waarschuwde het bedrijf dat de winst van die afdeling de komende jaren lager zal zijn dan verwacht.

De strategie in kathodes, het meest cruciale onderdeel van herlaadbatterijen in elektrische auto's, wordt omgegooid. Umicore gaat via een joint venture met Volkswagen batterijmaterialen leveren aan de geplande batterijfabriek van de autobouwer in het Duitse Salzgitter. De focus komt op technologieën 'van de volgende generatie', namelijk legeringen met een hoog nikkelgehalte.

'We hebben jaren gefocust op de productie van NMC-batterijmaterialen waarin de hoeveelheid nikkel even groot is als die van mangaan en kobalt' (telkens 33% , red.), zegt Umicore-topman Mathias Miedreich. 'Maar we hebben niet snel genoeg gereageerd op de veranderingen in de markt. Autoproducenten willen voor hun elektrische auto's batterijen met legeringen met een hoger nikkelgehalte.'

Die legeringen hebben een hogere energiedensiteit en bevatten minder kobalt, een grondstof die in Congo vaak in mensonterende omstandigheden wordt gedolven. Aanvankelijk hadden de batterijproducenten problemen om batterijmaterialen met een hoog nikkelgehalte te verpakken. Maar die technische problemen zijn opgelost.

Umicore zou vanaf 2025 hogenikkelkathodes leveren aan VW. Op de samenstelling van de joint venture - wie heeft de leiding? - of op de investeringen die daarmee gepaard gaan, wou Miedreich niet ingaan. Hij rekent er wel op dat 70 procent van de batterijmaterialen die Umicore vanaf 2024 levert hogenikkelkathodes zijn.

Umicore gaat ook nauw samenwerken met VW in de ontwikkeling van zijn batterijen. De Duitse autoproducent zet volop in op de elektrificatie van zijn wagenproductie en maakte onlangs bekend dat hij zes batterijfabrieken gaat bouwen. De fabriek in Salzgitter zou tegen 2025 een initiële jaarlijkse capaciteit van 20 GWh hebben. Tegen 2030 moet dat 160 GWh worden, voldoende om jaarlijks 2,2 miljoen elektrische auto's op de weg te houden.

Miedreich: 'Door de deal met Umicore verzekert VW zich van zijn bevoorrading en kunnen we goed inschatten wat de markt wil. Hij toont ook aan dat we de juiste technologie in huis hebben.'

Meidrich verwacht binnenkort ook samenwerkingen met andere autoproducenten. Hij onderzoekt ook de bouw van een bijkomende batterijmaterialenfabriek in Noord-Amerika, waarschijnlijk Canada. De fabriek in Zuid-Korea werkt op volle kracht, die in China zal in 2023 op 80 procent van haar capaciteit draaien en die in Polen start (met vertraging) midden 2022 op.

Minder winst

Umicore, dat in Hoboken een van de grootste recyclagefabrieken voor edele metalen uitbaat, investeerde de afgelopen decennia honderden miljoenen euro's in gigafabrieken voor batterijmaterialen. Door de strategieswitch en de opstartkosten van de joint venture met VW zal de groei in die divisie de volgende twee jaar minder groot zijn dan verwacht. De winstbijdrage zal onder het peil van 2021 liggen. Ook de vraag naar NMC-kathodes met een lager nikkelgehalte - een markt waar Umicore wereldleider is - zal verminderen.

Miedreich benadrukt dat Umicore 'excellente technologie' in huis heeft en dat het in Europa een grote voorsprong heeft. Volgens de kersverse topman wordt het voor nieuwkomers almaar moeilijker in de markt te stappen omdat de barrières hoger worden. 'We zijn ervan overtuigd dat we vanaf 2025 meer marktaandeel veroveren. Zeker omdat we wereldwijd aanwezig zijn.'

Volgens Miedreich beschikt Umicore over voldoende geld en vrije cashflow om de nodige investeringen in de hogenikkeltechnologie te doen en zijn geen afwaarderingen van bestaande installaties nodig.

Tesla

Beleggers schrokken van de strategiewijziging bij Umicore en stuurden het aandeel fors lager. Er zijn al een tijdje vragen bij de rendabiliteit van de batterijmaterialen van de groep. Zeker omdat Tesla, de marktleider in elektrische auto's, zwaar op goedkopere LFP-kathodes (lithium, ijzer, fosfaat) inzet. Rivaal Johnson Matthey kondige vorige maand zelfs aan uit de business te stappen wegens onvoldoende rendabel.

Een andere rivaal, BASF, kiest dan weer voor de omgekeerde strategie. De Duitse reus wil op termijn de katalysatorenbusiness voor verbrandingsmotoren - een markt die hij samen met Umicore en Johnson Matthey domineert - afstoten om volop te investeren in batterijmaterialen.

Volgens sommige analisten wordt het groeiverhaal van de beloftevolle 'hipsterafdeling' van Umicore opnieuw met twee jaar uitgesteld.

Ook analisten reageren verbaasd op de ommezwaai van de batterijstrategie. Ze zijn positief over de deal met VW, maar minder gelukkig met de boodschap dat de winst van de batterijdivisie de komende jaren onder het peil van 2021 ligt. Volgens sommigen wordt het groeiverhaal van de beloftevolle 'hipsterafdeling' van Umicore opnieuw met twee jaar uitgesteld. Energy & Surface Technologies (E&ST) moest op korte termijn de kaskoe van de groep worden. Voorlopig komt het gros van de groepswinst al enkele jaren van de recyclagepoot in Hoboken.