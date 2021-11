Vanhalst wil Resilux van de beurs halen

Ondernemer Pascal Vanhalst haalt in overleg met de oprichtersfamilie De Cuyper Resilux van de beurs. De familie herinvesteert een deel van de forse opbrengst in de producent van pet-voorvormen voor de drankensector.

Nachtelijke verrassing van formaat. De West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst wil luidens een mededeling Resilux in twee stappen van de beurs halen.

Hij heeft een akkoord met de familie De Cuyper, de referentieaandeelhouder van Resilux, om haar aandelen (57,51%) in het bedrijf over te nemen tegen een prijs van 235 euro per aandeel. Dat is een premie van 38,64 procent tegenover de slotkoers van donderdag. Vanhalst heeft voor die participatie 271 miljoen euro veil.

Gezien de ondernemer daarmee de drempel van 30 procent overschrijdt, moet hij een verplicht overnamebod lanceren op de rest van de aandelen tegen dezelfde prijs. Dat zal hem nog eens 200 miljon euro kosten, wat het Oost-Vlaamse bedrijf op 471 miljoen euro waardeert.

Quva, het investeringsvehikel van Vanhalst, gaat de overname in cash betalen. Dat de ondernemer 'zo maar' bijna een half miljard kan op tafel leggen, heeft te maken met een andere deal: de overname van zijn belang van 40 procent in de specialist in onderdelen voor vorkliften, heftrucks en landbouwmachines TVH Parts door D'Ieteren. De autogroep betaalde daar deze zomer 1,17 miljard euro voor.

Niet volledig weg

De familie De Cuyper verdwijnt niet volledig uit beeld na het bod van Vanhalst, want de huidige co-CEO's van Resilux - Dirk en Peter De Cuyper - zullen als onderdeel van de transactie een deel van de opbrengsten herinvesteren. Ze krijgen straks 15 procent van het overnamevehikel van Vanhalst in handen. Ze zullen bovendien minstens 12 tot 24 maanden actief blijven als co-CEOs van Resilux.

Lees Meer Genoeg publieke vernedering

Na de afsluiting van het verplicht overnamebod, heeft Quva de intentie om een uitkoopbod uit te brengen en om de notering van Resilux op Euronext Brussel te

schrappen.