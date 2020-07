190.000 koelkasten vermist

In ons land is vorig jaar een record aan elektro en lampen ingezameld. Maar het aantal 'vermiste koelkasten' blijft een groot probleem.

De Belgen brachten vorig jaar 122.548 ton afgedankte elektro en lampen naar een inzamelpunt, een stijging van 4,4 procent. Dat komt overeen met het gewicht van 488 passagiersvliegtuigen.

Alles samen werden circa 44 miljoen apparaten (koelkasten, wasmachines, pc's, gsm's, rookmelders, tv's, monitoren, elektrische tandenborstels) binnengebracht, 22 procent meer dan in 2018. Nooit eerder werd zoveel e-waste ingezameld. Zowel in gewicht als in aantal.

Dat staat in het jaarverslag van Recupel, de vzw die instaat voor de duurzame inzameling en verwerking van afgedankt elektr(on)ische toestellen. Voor het eerst werden meer dan 10 miljoen lampen en armaturen bijeengebracht.

Koelkasten

De recuperatie van koelkasten en diepvriezers blijft een probleem. Verkopers moeten via de een-voor-een terugnameplicht oude toestellen verplicht terugnemen. Maar daarna loopt het niet altijd zoals het hoort.

Recupel zamelde vorig jaar bijna 10 procent meer koel- en vrieskasten in dan in 2018. Maar naar schatting komen er nog altijd een 190.000 niet bij een erkende verwerker terecht. In 2018 waren het er nog meer dan 220.000. Jaarlijks worden in ons land zo'n 600.000 koel- en vrieskasten verkocht. Van de toestellen die worden vervangen, belanden er volgens Recupel maar een 400.000 bij erkende verwerkers. Belgiƫ telt er drie. Een derde blijft dus 'vermist'.

Campagne

'Dat is heel veel', zegt Saar Bentein van Recupel. Waar die koel- en vriesapparaten terechtkomen, is volgens haar onduidelijk. 'Waarschijnlijk gaan ze illegale export of de gewone schroothoop. Het probleem is dat koelkasten schadelijke koelvloeistoffen en gassen bevatten die de ozonlaag aantasten. Erkende centra tappen die manueel af en bewerkstelligen dat 98 procent van de materialen in de koelkasten wordt hergebruikt. Komen de kasten elders terecht, dan is de kans groot dat ze foutief worden verwerkt.' De Co2-uitstoot van een foutief verwerkt apparaat zou te vergelijken zijn met die van een auto die 7.500 km rijdt.

Om het probleem aan te kaarten gaat Recupel in het najaar een sensibiliseringscampagne voeren.