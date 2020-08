2.000 jobs op de helling bij cosmeticamerk Estée Lauder

Estée Lauder zegt dat het meer moet focussen op het digitale, nu de consument nog massaler online shopt. 'De pandemie heeft de macrotrends op de wereldwijde beautymarkt versneld. De verschuiving naar online winkelen komt er sneller dan we konden verwachten', klinkt het in een mededeling.

Het gros van de ontslagen zal vallen bij verkopers, maar meer details over het jobverlies maakt het bedrijf niet bekend. De Belgische vestiging van Estée Lauder, in het Antwerpse Oevel, is de grootste Europese site van het bedrijf. 45 procent van alle Estée Lauder-producten passeert langs de Belgische hub. Er werken ongeveer 900 mensen. Of ook daar banen zullen sneuvelen, is nog niet bekend.