'27,50 euro per aandeel is het plafond voor Ontex'

Het aandeel van de luierfabrikant Ontex ging gisteren als een komeet de lucht in. Dankzij het overnamebod van PAI steeg het 35,5 procent. Beursanalisten van KBC plaatsen enkele kanttekeningen bij het verdere opwaartse potentieel van Ontex. 'Het wordt niet beter dan het bod van 27,50 euro per aandeel', klinkt het.

Volgens KBC Securities-analist Alan Vandenberghe is die prijs ' meer dan fair '. Hij wijst erop dat het bod een premie van 40 procent op de slotkoers van donderdag inhoudt. Bovendien impliceert het een ondernemingswaarde van elf keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van 2019. Die premie is correct vergeleken met gelijkaardige soortgenoten.

GBL

Vandenberghe ziet een elegante exitstrategie voor de holding GBL . Het bod van PAI is net boven de gemiddelde prijs die GBL betaalde voor zijn belang in Ontex en het biedt GBL dus de mogelijkheid om zonder verlies uit de luierfabrikant te stappen. De Frère-holding heeft zowat 20 procent van de aandelen in bezit en heeft de kaarten in handen . Ontex maakt slechts 1,7 procent van de portefeuille van GBL uit.

Vandenberghe ziet drie scenario's: de raad van bestuur en GBL steunen het bod, GBL werkt samen met PAI om Ontex van de beurs te halen en GBL onderhandelt over een hogere prijs met het gevaar dat de deal in elkaar stuikt. Volgens Vandenberghe blijft de prijs in de eerste twee scenario's op 27,50 euro. In het laatste geval zakt de koers van Ontex terug. 'Het opwaarts potentieel is beperkt', luidt de conclusie.