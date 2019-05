3M schrapt 2.000 banen

'Het eerste kwartaal was een ontgoochelende jaarstart. We blijven kampen met vertragende markten, wat een impact heeft op zowel onze organische groei als onze marges. Onze operationele uitvoering bleef ook onder de eigen verwachtingen. Daarom nemen we bijkomende maatregelen, inclusief een herstructurering, om de productiviteit op te drijven en de kosten te verminderen.'

Diegem en Zwijndrecht

De sanering moet een jaarlijkse besparing voor belastingen van 225 tot 250 miljoen dollar opleveren. Voor de ontslagen en andere kosten neemt 3M dit jaar een eenmalige last van 150 miljoen dollar, wat neerkomt op 20 dollarcent per aandeel.

3M is actief in België. De Belgische zetel ligt in Diegem In Zwijndrecht is er een productie- en onderzoekssite waar een 300-tal mensen werken.