400 coronabesmettingen bij Duitse koteletkeizer

De hoofdzetel van de Duitse vleesreus Tönnies is dicht na een corona-uitbraak in het slachthuis.

Er is in Duitsland opnieuw een grote uitbraak van het coronavirus vastgesteld, dit keer bij de grootste vleesverwerker van het land in het Duitse Rheda-Wiedenbrück tussen de steden Dortmund en Bielefeld.

Het hoofdkwartier van de Duitse vleesreus Tönnies moet noodgedwongen sluiten na een grote corona-uitbraak. 400 van de 1.000 personeelsleden testten deze week positief op het coronavirus. Van een 500-tal medewerkers is de uitslag nog niet bekend.

Japanse studie: superverspreiders zijn jong en niet ziek De intussen veelbesproken superverspreiders van het nieuwe coronavirus zijn vaak jonge volwassenen tussen 20 en 39 die nog niet ziek zijn. Dat blijkt uit een nieuwe Japanse studie, waarover De Standaard bericht. Het onderwerp van de studie is niet toevallig, omdat de wetenschap meer en meer aantoont dat besmetting in besloten kring het virus aan de gang houdt. Dat de studie uit Japan komt, is evenmin toeval. De coronastrategie van Japan is er minder op gericht massaal te testen, wel actief clusters op te sporen en die in de kiem te smoren. De Japanse onderzoekers bekeken 61 clusters met telkens vijf of meer besmettingen. Die vonden plaats in zieken- en rusthuizen, cafés, restaurants, bij koren en tijdens karaoke.

De getroffen slachterij staat in Rheda-Wiedenbrück in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo'n 250 kilometer van de Belgische grens. Het familiebedrijf Tönnies is een reus in de Europese vleesindustrie met vestigingen in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tönnies is ook actief in China. Het rapporteerde voor het jaar 2019 een omzet boven 7 miljard euro, via de slacht van ruim 20 miljoen varkens en bijna een half miljoen koeien. De sluiting van Tönnies, in Duitsland bekend van de worstenmerken Böklunder en Könecke, zal volgens gespecialiseerde media een opwaartse druk zetten op de varkensprijs. Tönnies heeft volgens onze info geen grote afzet in Belgische winkels en supermarkten.

Minimumloon

De uitbraak bij Tönnies is dan wel de grootste, maar lang niet de eerste in de Europese slachthuizen. In het Duits-Nederlandse grensgebied, waar veel vleesverwerkende bedrijven zitten, zijn er de voorbije maanden veel besmettingen vastgesteld. Ook bij Tönnies waren er eerder positieve gevallen, die in quarantaine moesten. De Duitse vleesindustrie belandde onder het politieke vergrootglas. Dat virussen doorgaans langer overleven in de kou is een verklaring voor de corona-vatbaarheid van de slachthuizen (buiten Duitsland en Nederland waren er uitbraken in Australië, Brazilië, Frankrijk, Spanje en de VS).

Een heikeler discussiepunt zijn de arbeidsomstandigheden. Migranten staan niet direct op de payroll, maar worden via Oost-Europese onderaannemers ingehuurd. Vooral Roemeense migranten werken er opeengepakt naast elkaar voor het Duitse minimumloon van 9 euro. Ze worden in busjes van en naar het werk gevoerd en met honderden ondergebracht in oude legerkazernes en verlaten loodsen.

Die condities vergroten het risico op 'superverspreiding'. Dat wordt door wetenschappers steeds meer geduid als de motor van het coronavirus. Daarbij infecteert één besmet iemand onder de juiste omstandigheden tientallen, zelfs honderden anderen. De Duitse minister van Werk liet in de commotie over de slachthuizen verstaan dat hij wil optreden tegen sociale dumping en vast dienstverband bij de Duitse werkgever wil opleggen. De slachthuizen zijn een extra bron van irritatie omdat Duitsland de pandemie voor de rest met typische gründlichkeit aanpakte. Het land is veel minder getroffen dan ons land, Nederland of Frankrijk.

Ook in de Belgische vleesindustrie zijn veel Oost-Europeanen tewerkgesteld. De sector stelt dat het risico op uitbraken hier kleiner is, omdat het personeel onder betere omstandigheden - en vooral in veel kleinere units - gehuisvest wordt.

Koolmijnersclub

Even controversieel als de Duitse vleessector is Tönnies zelf. Co-eigenaar Clemens Tönnies is de flamboyante doch niet geheel onbesproken voorzitter van de 'koolmijnersclub' Schalke 04. Hij keerde pas dik een half jaar geleden terug op de voorzittersstoel nadat hij door een mediastorm uit de schijnwerpers moest. De Koteletkeizer, een alias die hij erfde van zijn vroeg overleden broer en stichter van de Tönnies Group, veroorzaakte ophef door de klimaatopwarming te linken aan het volgens hem te hoge geboortecijfer in Afrika.

Schermvullende weergave Tönnies-eigenaar Clemens Tönnies is voorzitter van de Duitse Bundesliga-club Schalke 04. ©AFP