AB InBev-familie hamstert toiletpapier

Who Gives A Crap schenkt de helft van zijn winst uit toiletpapier weg om toiletten te bouwen in ontwikkelingslanden.

Het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch leidt de kapitaalronde van Who Gives A Crap, een Australische producent van toiletpapier.

Who Gives A Crap werd een kleine tien jaar geleden gelanceerd. Het maakt toiletpapier uit gerecycleerd papier dat in verpakkingen zonder plastic zit. De helft van de winst wordt weggeschonken om toiletten te bouwen in ontwikkelingslanden. De jongste acht jaar gaat het om een totaal van ongeveer 10 miljoen Australische dollar (6,2 miljoen euro).

Who Gives A Crap groeide aanvankelijk fors door de coronacrisis en de toiletpapier hamsterende consumenten. Op een gegeven moment moest het zelfs nieuwe bestellingen weigeren. Ruim een jaar later kent het ook de keerzijde van de medaille: veel bedrijven hebben een digitale switch gemaakt en de concurrentie is moordend, waardoor marketingbudgetten de pan uit rijzen. 'De prijzen om online te adverteren zijn fors gestegen', zei CEO en medeoprichter Simon Griffiths aan de krant The Australian. Dat woog op de winst van het bedrijf en dus op de schenkingen.

Om het bedrijf in die nieuwe realiteit te laten groeien hebben de oprichters kapitaal nodig. Ze hebben daarom 41,5 miljoen dollar (26 miljoen euro) opgehaald bij een reeks lokale en internationale investeerders. De grootste geldschieter is het Belgische Verlinvest, het investeringsvehikel van de familie de Spoelberch. Hoeveel procent de Belgische familie in ruil in handen krijgt, is niet bekend.

De verse middelen moeten dienen om de voetafdruk van Who Gives A Crap te vergroten in de markten waarin het al actief is. De Australiërs zijn aanwezig in Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en, sinds eind vorig jaar, in Europa. Ze zetten onlangs ook activiteiten op in Canada.

Geld rolt

De familie de Spoelberch is de jongste maanden heel actief. Ze investeerde deze zomer in Heads Up For Tails (producten voor huisdieren) en in Genexa, een producent van 'propere' geneesmiddelen uit Beverly Hills.