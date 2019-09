AB InBev gaat voor herkansing met Aziatische beursgang

De Belgisch-Braziliaanse brouwer blies in juli nog de beursintroductie van Budweiser Brewing Company APAC Limited op de beurs van Hongkong af.

In een summiere mededeling donderdag deelde AB InBev, 's werelds grootste brouwer, mee dat haar Aziatische dochteronderneming Budweiser Brewing Company APAC Ltd opnieuw een aanvraag heeft ingediend voor de notering van een minderheidsbelang van haar aandelen op de beurs van Hongkong.

Die tweede zit komt er nadat de brouwer medio juli een eerste keer zijn plannen had opgeborgen om tot 9,8 miljard dollar van zijn aandelen in zijn Aziatische dochter te verkopen. Te weinig mensen en bedrijven wilden toen aandelen kopen voor wat de 'grootste beursgang van het jaar' had moeten worden, omdat ze die te duur geprijsd vonden.