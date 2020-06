AB InBev lanceert frontale aanval op Duvel

Met Victoria zet biergigant AB InBev een bier in dezelfde stijl van Duvel op de markt. Bovendie maakt het etiket overduidelijk dat AB InBev wel duidelijk mikt op de Duvel-liefhebber. Daarop is namelijk te zien hoe een aartsengel de duivel overmeesteert.

Victoria is niet de eerste poging van een brouwer om marktaandeel van Duvel in te pikken. Denk aan Hapkin of Filou. Maar met AB InBev zit er nu wel een bedrijf achter met grote financiƫle middelen. Of dat volstaat om een iconisch bier als Duvel de loef af te steken, zal nog moeten blijken.