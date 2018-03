AB InBev legt rente vast tot ... 2058

Bierreus AB InBev haalt 10 miljard dollar op via de plaatsing van obligaties.

AB InBev is de volgende in de rij van bedrijven die van de situatie gebruik maken om de lage rente tot ver in de toekomst vast te klikken. Telenet bijvoorbeeld haalde onlangs nog 300 miljoen euro op, met als resultaat dat het pas in 2026 schulden moet beginnen aflossen.

Maar dat bedrag is een peulschil in vergelijking met wat Carlos Brito, CEO van AB inBev, in petto heeft. Het bedrijf kondigt aan 10 miljard dollar te willen ophalen via een uitgifte van obligaties, verspreid over zes tranches met aflooptijden tussen 2024 en 2058. De rentevoeten variëren daarbij tussen 3,50 en 4,75 procent.

De rentevoeten liggen hoger dan wat Europese bedrijven - zoals het farmabedrijf Sanofi - de voorbije maanden wisten te bedingen. Daar spelen meerdere factoren een rol.

AB InBev sleept meer schulden met zich mee dan een gemiddeld bedrijf, en het financiert zich met obligaties in dollar. Dollarobligaties zijn 'duurder' zijn dan die in euro als gevolg van de verschillen in het monetair beleid van de Fed en de ECB. Maar de dollarmarkt is veel liquider wat gezien de omvang van AB InBev van cruciaal belang is om snel te schakelen. Bovendien vormen de dollarschulden een soort natuurlijke dollarhedging tegenover de inkomsten van het bedrijf op de Amerikaanse markt.