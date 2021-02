AB InBev pakt Constellation aan over merknaam 'Corona'

De Mexicaanse dochter van AB InBev, Grupo Modelo, heeft maandag een rechtszaak in gang gezet tegen zijn Amerikaanse concurrent Constellation Brands. Aanleiding is een geschil over de merknaam ‘Corona’.

Dat Constellation de merknaam ‘Corona’ hanteert op de Amerikaanse biermarkt, is op zich geen probleem. Toen AB InBev in 2013 de volledige controle verwierf over Grupo Modelo, het moederbedrijf van het Mexicaans biertje Corona, verplichtten de mededingingsautoriteiten de Belgisch-Braziliaanse brouwer tot het afstoten van een deel van zijn activiteiten in de VS. Daarop verkocht AB InBev de Amerikaanse tak van Grupo Modelo aan Constellation Brands, waaronder ook de merknaam ‘Corona’. In alle andere landen dan de VS bleef AB InBev eigenaar van de merknaam.

Hevige strijd

Maar een jaar geleden bracht Constellation Brands een hard seltzer op de markt, onder de naam ‘Corona’. Hard Seltzers zijn alcoholische frisdranken met een fruitsmaak die minder calorieën bevatten dan bier. Die drankjes winnen snel aan populariteit in de VS. Sinds 2016 is de winkelverkoop jaar na jaar verdubbeld, en de coronacrisis heeft nog een extra boost op de verkoop gezet. ‘Corona Hard Seltzer’ van Constellation is naar eigen zeggen al goed voor een marktaandeel van 6 procent, en is daarmee het op drie na grootste merk in die markt.

AB InBev is vrij laat in die markt gestapt en wil nu een inhaalbeweging maken. Vorige week raakte nog bekend dat de brouwer de komende twee jaar meer dan 1 miljard dollar in zijn fabrieken wil investeren om de productie van hard seltzers op te drijven.

Geen vergelijk