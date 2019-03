AB InBev schermt topman Brito af van vakbondslui

De top van AB InBev bezocht zondag de volledig vernieuwde productiesite op de hoofdzetel van de brouwerij in Leuven. Carlos Brito voerde de delegatie aan. De vakbonden vroegen een gesprek, maar mochten niet binnen.

Bedrijfscultuur

De bonden dringen aan op een debat over de bedrijfscultuur. 'De opgelegde doelen voor het management verhogen de werkdruk voor de werknemers. Door het beleid om managers maximum twee jaar in dezelfde functie te laten verdwijnt de verantwoordelijkheid naar de site en de medewerkers', stelt Kris Vanautgaerden, secretaris ACV Voeding en Diensten.

De stijl van leidinggeven laat volgens de bonden te wensen over. Ze nemen zelfs het woord pestgedrag in de mond. Dat zou de directe aanleiding geweest zijn van het incident op 24 januari van dit jaar waarbij een werknemer uit Tielt-Wing met zijn vorkheftruck inreed op het kantoor van zijn overste in Leuven.