AB InBev viert tien jaar als wereldbrouwer

AB InBev bekijkt uitbreiding Hoegaarden

AB InBev maakt zich op om zijn brouwerij in Hoegaarden uit te breiden. Dat is opvallend, want recentelijk verhuisde een deel van de productie naar Azië.

De brouwer wil de capaciteit van zijn witbierbrouwerij opvoeren van 1 miljoen naar 1,5 miljoen hectoliter. AB InBev beoogt een uitbreiding van de afvullijnen en de magazijnen waarin het witbier wordt opgeslagen. De brouwer heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Hoegaarden. Tot eind juli loopt een openbaar onderzoek.

Een woordvoerder zegt dat het nog niet zeker is of de brouwerij daadwerkelijk wordt uitgebreid. ‘Dat hangt af van de verdere stijging van de exportvolumes. Hoegaarden is een bijzonder succesvol merk, dat het uitermate goed doet in het buitenland, in Azië in het bijzonder.’ Door nu al alle papierwerk in orde te brengen wil AB InBev later snel kunnen inspelen op de uitbreiding.

Midden mei had AB InBev aangekondigd dat een deel van de productie van Hoegaarden naar een nieuwe brouwerij in China verhuisde. Daardoor konden jobs verdwijnen. Enkele dagen later raakte bekend dat ook in Vietnam Hoegaarden zou worden gebrouwen.

In de brouwerij van Hoegaarden werken 170 mensen. De voorbije jaren investeerde AB InBev 5,7 miljoen euro in de fabriek. Hoeveel de brouwer wil investeren in de uitbreiding en of er nieuwe jobs komen, is nog niet duidelijk.