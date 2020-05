Aardbei- en aspergetelers boeken chartervluchten voor Roemeense seizoensarbeiders

Het Antwerpse luchtvaartbedrijf The Aviation Factory regelt in normale tijden chartervluchten voor europarlementsleden, AA Gent en de Rode Duivels, maar het heeft door de coronacrisis een heel nieuwe markt ontdekt.

‘Boek hier uw vluchten voor uw seizoensarbeiders’, staat op de website van The Aviation Factory. Voor 375 euro brengt het bedrijf Roemenen van hun thuisland naar tuinbouwers in België en Nederland. Die prijs is inclusief ruimbagage en transport in busjes tot de eindbestemming.

The Aviation Factory heeft op die manier al een 400-tal Roemenen, verspreid over drie vluchten, overgevlogen. Nog twee vluchten staan deze en volgende week gepland. ‘We vullen de leegte in. Normaal komen de Roemenen met de auto, bus of Wizz Air – voor een tientje - onze richting uit. Maar ik hoor dat er veel aan de Hongaarse grens worden tegengehouden, en Wizz Air heeft alle lijnvluchten al zeker tot midden mei geannuleerd. De telers zitten met de handen in het haar en zoeken een oplossing’, vertelt Luc Van Der Logt, die de zaken in Nederland opvolgt.

The Aviation Factory is ook niet de enige die deze markt heeft ontdekt. ‘Ik schat dat er in totaal al een twintigtal van die vluchten zijn geland. In Duitsland is het nog extremer. Daar spreken we over soms 8 vluchten per dag.’

Nijpend tekort

Dat aardbei- en aspergetelers chartervluchten inleggen, illustreert hoe nijpend de situatie is. De Boerenbond alarmeerde gisteren nog dat de sector op korte termijn nog 15.000 à 20.000 mensen zoekt. Zonder seizoensarbeiders, geen - of toch zeker minder - oogst. Dan is de economische schade veel groter dan de 375 euro die telers nu per vliegtuigzetel betalen. De maatregelen van de regering om het tekort aan tuinbouwpersoneel aan te pakken, bleken niet voldoende. Tijdelijk werklozen, asielzoekers en gepensioneerden kregen de kans bij te klussen. Maar tuinbouwjobs in de vingers krijgen, kost tijd terwijl veel tijdelijk werklozen intussen terug aan de slag zijn gegaan.

Het bedrijf Factory heeft voor alle duidelijkheid geen eigen vliegtuigen, maar is een tussenpersoon en zoekt beschikbaar vliegtuigen in opdracht van klanten. ‘Normaal is het in deze periode van het jaar lastig om de juiste vluchten aan een goede prijs te vinden. Maar nu staan overal ter wereld toestellen aan de grond. Iedereen wil vliegen en we worden overstelpt met offertes. Ze bellen zelfs of we de offerte ontvangen hebben. Het is een omgekeerde wereld.’

We regelen vluchten voor voetbalploegen. Vorig jaar hebben we de Rode Duivels naar Kazachstan gebracht

De ‘asperge- en aardbeivluchten’ helpen The Aviation Factory om de terugval in de klassieke aciviteiten enigszins te verzachten. Ook repatriëringsvluchten zitten in de lift door het coronavirus. ‘Deze week nog brengen we 200 gestrande Belgen uit Tenerife terug. Maar we moeten eerlijk zijn. Drie vierde van onze activiteiten zijn weggevallen', zegt oprichter en eigenaar Carl Legein.

Het bedrijf heeft onder meer een contract voor de maandelijkse volksverhuizing van de europarlementsleden van Brussel naar Straatsburg. Ook voetbalploegen zijn er kind aan huis, voor hun Europese uitwedstrijden. ‘We regelen vluchten voort voetbalploegen. Vorig jaar hebben de we Rode Duivels naar Kazachstan gebracht.’ Verder werkten Legein en co al voor orkesten op wereldtournee of Porsche dat journalisten uitnodigde naar Marbella om hun nieuwste model te tonen.