Adidas sluit experimentele robotfabrieken in Duitsland en VS

Met de fabrieken wou de sportgigant een revolutie in sneakerland ontketenen. Maar het botste op hoge kosten en stugge robots.

Adidas sluit zijn robotfabrieken in Duitsland en de Verenigde Staten. Tegen april wil de sportgigant het productieproces van zijn wereldberoemde sneakers weer volledig naar Azië verplaatsen. De revolutionaire technieken die in de fabrieken gebruikt werden moeten helpen daar sneller en flexibeler te werken. Het gaat onder meer om 4D-printing, waarbij de schoenen later nog een andere vorm aannemen onder invloed van warmte, licht of water.

Met de twee fabrieken wou Adidas een revolutie in sneakerland ontketenen. Omdat de verschillende onderdelen van sneakers traditioneel op verschillende plaatsen in Azië worden gemaakt, kan het tot twee maanden duren voor een schoen in elkaar is gezet. Daarna zijn nog eens twee maanden nodig om ze van Azië naar winkels in het Westen te verschepen. Om dat omslachtige proces efficiënter te maken pionierde Adidas met een productieproces op één plek, in de markt waar de schoenen verkocht worden.

Wereldwijd netwerk

In samenwerking met de plasticspecialist Oechsler, die de fabrieken uitbaat, ging in 2016 de eerste fabriek in het Duitse Ansbach open, in 2017 volgde de fabriek in Atlanta in de VS. De droom was wereldwijd een netwerk van fabrieken uit te bouwen die dankzij robots in één dag een schoen konden fabriceren.

De voordelen leken legio: Adidas claimde zo sneller te kunnen inspelen op de markttrends en de wensen van de klanten, terwijl het de stijgende lonen in Azië en verschepingskosten kon ontlopen.

Pak geld

Maar de uitdagingen waren groter dan verwacht. Niet alleen slorpten de fabrieken een pak geld op, ze konden ook maar een beperkt aantal modellen maken. In tegenstelling tot mensen die snel kunnen leren met hetzelfde gereedschap een ander product te fabriceren, bleken robots een pak minder flexibel. Een snelle omschakeling naar een ander product vergt meteen heel wat gespecialiseerde kennis en een bijstelling van robotarmen en computersystemen.

Schermvullende weergave De bekende Stan Smith-sneakers van Adidas. ©shutterstock

Spijt heeft Adidas niet. 'De speed factories zijn belangrijk geweest om onze innovaties en vaardigheden te ontwikkelen', zegt Martin Schankland, directielid van Adidas AG, in een persbericht. 'Als we die koppelen met de vooruitgang die onze leveranciers hebben gemaakt, kunnen we die technologieën inzetten om nog flexibeler en voordeliger te werken en ons aanbod van producten uit te breiden.'