Adidas verkoopt Reebok aan moederbedrijf Forever 21

Het sportartikelenconcern Adidas heeft zijn probleemdochter Reebok voor 2,1 miljard euro verkocht aan het Amerikaanse Authentic Brand.

Met de deal komt een einde aan maanden van speculaties over de toekomst van Reebok. In februari dit jaar had Adidas beslist om zijn kwakkelende dochter ofwel te verkopen ofwel naar de beurs te brengen. Uiteindelijk is gekozen voor een verkoop.

Het Duitse concern, waarin de Belgische holding GBL een belang van 6,8 procent aanhoudt, trekt daarmee een streep onder een deal die nooit heeft opgeleverd wat werd verwacht.

Adidas kocht Reebok in 2006 voor meer dan 3 miljard euro. Het was de bedoeling om van Reebok een concern te maken dat in de Verenigde Staten de concurrentie met grote rivaal Nike zou kunnen aangaan. Maar die torenhoge verwachtingen heeft Reebok nooit kunnen inlossen. Integendeel, het moederbedrijf is vandaag dankzij partnerschappen met sterren als Kanye West, Beyonce en Pharrell Williams een grotere speler in de VS dan Reebok.

Opnieuw rendabel

Adidas-topman Kasper Rorsted maakte bij zijn aantreden in 2016 de belofte om Reebok opnieuw winstgevend te maken. Door het sluiten van winkels, forse kostenbesparingen en het laten verlopen van licenties slaagde Rorsted begin 2019 in zijn opzet. Maar pogingen om daarna opnieuw aan te knopen met groei werden gefnuikt door corona.