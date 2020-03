Adidas verwacht minimaal 1 miljard euro impact van coronavirus

De uitbraak van het coronavirus doet de kwartaalomzet en -winst van Adidas in China met respectievelijk 1 miljard en 0,5 miljard euro doen dalen.

Die cijfers hebben enkel betrekking op de Chinese activiteiten in het eerste kwartaal. Voor het volledige jaar geeft Adidas nog geen prognose, al wordt steeds meer duidelijk dat de jaarimpact aanzienlijk hoger zal zijn nu het virus zich wereldwijd aan het verspreiden is.

80% Chinese impact Adidas zag de omzet in China in februari met 80 procent zakken.

Tot eind januari was er bij Adidas - dat voor 6,8 procent in handen is van GBL - geen vuiltje aan de lucht. Maar sinds het Chinese nieuwjaar (25 januari) gingen vele winkels dicht, en trokken ook de geopende winkels een pak minder volk. In februari daalden de verkopen in China met 80 procent tegenover vorig jaar.

Adidas becijfert de impact in het eerste kwartaal in China op 400 à 500 miljoen euro op de winst, en 0,8 en 1 miljard euro op de omzet. In totaal boekt Adidas normaal 8 miljard euro omzet in Azië per jaar.

Adidas merkt sindsdien een 'lichte verbetering' in China, maar het management begint zich nu meer zorgen te maken over Japan en Zuid-Korea waar de winkelbezoeken in dalende lijn zijn.

Het herstel in China, de verspreiding naar andere landen en de beschikbaarheid van grondstoffen blijven bronnen van onzekerheid waardoor het onmogelijk is de impact van het coronavirus voor heel 2020 in te schatten. Adidas

Vorig jaar was Adidas in topvorm. Het boekte een 8 procent omzetgroei tot 23,6 miljard euro. De nettowinst steeg met 12 procent tot 1,9 miljard euro. Voor 2020 - los van alle coronamiserie - voorspelt het management voor het zesde opeenvolgende jaar een dubbelcijferige winstgroei (10 à 13 procent).