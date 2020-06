Adverteerdersrevolte tegen Facebook

Begin deze week maakten de outdoorketen REI, de kledingmerken The North Face en Patagonia, het internetbedrijf Mozilla en het wereldwijde freelancersplatform Upwork bekend dat ze hun advertenties op de twee sociale netwerken tijdelijk on hold zetten. Sommige tot 1 juli, andere de volledige maand juli. Vandaag kwam daar ook het Amerikaanse ijsjesmerk Ben & Jerry's bij.

Ultrarechtse blanke racisten

Volgens de campagne boekt Facebook jaarlijks 70 miljard dollar advertentie-inkomsten, maar heeft het geen oog voor racisme en laat het berichten toe van ultrarechtse blanke racisten die aanzetten tot geweld. 'Facebook laat al lang de meest gore individuen berichten spuien op zijn netwerk', zegt Jonathan Greenblatt, de topman van de Anti Defamation League, een van de vele organisaties die de Stop Hate for Profit-campagne steunen. 'We hebben Facebook daar herhaalde malen op gewezen, maar het slaagt er niet in om daartegen doortastend op te treden. We hopen dat deze campagne Facebook overtuigt dat adverteerders dezelfde mening zijn toegedaan.'