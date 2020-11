Ahold Delhaize neemt New Yorkse onlinesupermarkt FreshDirect over

De analisten reageren opgetogen op de overname door Ahold Delhaize van FreshDirect, een van de belangrijkste spelers in de Amerikaanse onlinewarenhuissector.

Ahold Delhaize, de moedermaatschappij van Delhaize, Albert Heijn en Bol.com die ook Amerikaanse supermarkten bezit, neemt samen met de investeringsgroep Centerbridge Partners een onlinewarenhuis uit New York over. FreshDirect levert verse en verwerkte voedingsproducten van lokale boeren aan huis. De Nederlanders krijgen 80 procent in handen, Centerbridge 20 procent.

Er werden geen financiƫle details meegedeeld, maar KBC Securities schat de kostprijs op 390 miljoen euro. De analisten reageren opgetogen. 'Ahold Delhaize krijgt meer rijke klanten en bereikt gebieden als Manhattan, waar het tot nu toe niet aanwezig was', zegt het beurshuis Kepler Cheuvreux.

Volle potentieel

Ook FreshDirect is tevreden. 'De omvang van Ahold Delhaize moet FreshDirect helpen zijn volle potentieel te benutten', zei topman David McInerney.

FreshDirect groeide in bijna twintig jaar uit tot een van de belangrijkste spelers in de Amerikaanse onlinewarenhuissector. Het concentreert zich op verse voedingsproducten, goed voor meer dan 60 procent van zijn omzet, en bezorgt boodschappen in New York, New Jersey, Washington DC, Delaware, Pennsylvania en Connecticut. Het groeit sterk en realiseerde vorig jaar een omzet van 600 miljoen dollar.