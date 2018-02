Aldi Nord en Süd gaan samenwerken

Na meer dan een halve eeuw van strikte scheiding proberen de supermarktconcerns Aldi Nord en Aldi Süd voor het eerst weer samen te werken.

De twee concerns lieten donderdag in een unieke gemeenschappelijke verklaring weten dat ze onderzoeken of de twee bedrijven in Duitsland op het gebied van inkoop en marketing kunnen samenwerken.

Daarmee reageerden de twee supermarktconcerns op berichten in het Duitse financieel-economische magazine Manager Magazin waarin de twee Aldi’s naast inkoop en marketing in Duitsland ook nog op meer terreinen sleutelen aan samenwerking. Volgens het tijdschrift is deze samenwerking maar een eerste stap en buigen advocatenteams zich nu al over volgende stappen die een eventuele hereniging van de twee Aldi’s mogelijk zou moeten maken.

‘Een fusie wordt niet overwogen en ook niet gepland’. Aldi Nord en Süd gemeenschappelijke verklaring

Die fusie wordt door de twee bedrijven nu ontkend: ‘Een fusie wordt niet overwogen en ook niet gepland’. De Aldi’s ontkennen dan ook met klem dat de samenwerkingsplannen gevolgen zouden hebben voor de werkgelegenheid.

Ruzie

Aldi werd in 1946 door de broers Karl en Theo Albrecht opgericht als de ALbrecht DIskont. Na een gestage groei kregen de broers echter ruzie over het al dan niet verkopen van sigaretten in hun supermarkten. Het leidde tot een schisma tussen de twee broers en de keten werd in 1961 geografisch opgesplitst in Aldi Nord en Aldi Süd. De Duitse winkels werden verdeeld langs de zogenaamde Aldi-Equator, die (West-)Duitsland langs de loop van de rivier de Roer verdeelde.

De Belgische Aldi-winkels vallen onder Aldi Nord, samen met de supermarkten in de rest van West-Europa en Polen. De winkels in Midden- en Oost-Europa, Groot-Brittannië en de VS vallen onder Aldi Süd.