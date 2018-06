Aldi bouwt appartementen in Brussel

Om zijn winkels beter te integreren in de stadswijken gaat Aldi rond zijn Brusselse winkels appartementen bouwen.

Dinsdag opende Aldi in de Brusselse deelgemeente Oudergem een nieuwe winkel, waarbij 51 nieuwe appartementen gebouwd werden. Er volgen nog twee gelijkaardige, maar kleinere projecten in Schaarbeek.

'De vrijstaande supermarkt naast een steenweg is onze standaardwinkel. Maar in Brussel gaan we creatief te werk', aldus woordvoerder Dieter Snoeck. Aldi krijgt vooral in Brussel steeds vaker de vraag om mee te denken over de integratie van winkels in de stadsomgeving. Ook bij de Gentse vestiging in de Blaisantvest bijvoorbeeld ging de opening eerder al gepaard met de oplevering van ruim 100 appartementen bovenop de winkel.

Aldi ging voor dat Gentse project in zee met een vastgoedontwikkelaar. 'Want dat is niet onze core business', klinkt het. In Oudergem ging Aldi in zee met Home Invest, maar zorgde wel voor een deel van de voorfinanciering vooraleer het project over te dragen.

Een goedkoop Aldi-appartementje op de kop tikken is geen optie.

Aldi is dus geen eigenaar van de appartementen en staat niet in voor de verhuur of verkoop. Een goedkoop Aldi-appartementje op de kop tikken, is dus geen optie.

Grote investeringen

Aldi trekt voor de Brusselse winkels (herinrichting en opening van nieuwe) 40 miljoen euro uit. Dat past in het kader van een groot investeringsprogramma dat de Duitse retailketen eerder dit jaar aankondigde.