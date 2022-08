‘Als de klassieke cateraars niet moderniseren, bloeden ze dood’

Op de Corda Campus in Hasselt kunnen werknemers eten kopen in een kassaloze winkel. © DEBBY TERMONIA

De digitalisering en het thuiswerk schudden de wereld van de bedrijfsrestaurants door elkaar. Slimme koelkasten en kassaloze kantoorwinkels dagen Sodexo en co. uit.

Veel bedrijven bieden hun personeel voor de lunch niet meer aan dan een eetzaal, een drankautomaat en een koffiemachine. Daar brengen start-ups als Gus Foods, Food M en Tasties verandering in. Ze bieden de gulden middenweg tussen een kantine en een uitgerust bedrijfsrestaurant: een koelkast gevuld met broodjes, salades en stoommaaltijden. Sensoren volgen op wat er verdwijnt, zodat tijdig iemand langskomt voor een herbevoorrading.

200 Delhaize en Foodmaker willen 100 restaurants openen in en rond bedrijven en 200 slimme koelkasten installeren. Ook andere bedrijven willen honderden koelkasten plaatsen op de werkvloer.

Slagen de nieuwe bedrijven in hun opzet, dan verschijnen de komende jaren honderden koelkasten op de werkvloer. Tasties plaatste er al in de gebouwen van de provincie Antwerpen en bij Xior, SD Worx en Dematic. Food M plaatste een koelkast bij de magazijnier Bleckmann. Foodmaker trok DPG Media en Nike aan.

De koelkasten zijn goedkoper dan bedrijfsrestaurants en vragen minder aandacht. Ze vallen vooral in de smaak bij bedrijven die te klein zijn voor een volwaardig restaurant. Een voorbeeld is het hoofdkantoor van de kledinggroep JBC. De 170 werknemers kunnen er terecht bij een slimme koelkast van Foodmaker. ‘Een klassiek restaurant was voor ons niet haalbaar’, zegt woordvoerster Katrien Vangrunderbeeck. ‘Een experiment met een lokale cateraar strandde omdat het niet winst- gevend was. We zochten al jaren een andere oplossing.’

Het bedrijfsrestaurant krijgt concurrentie van nog een andere nieuwigheid: de kassaloze kantoorwinkels. De 5.000 mensen op de Hasseltse bedrijvencampus Corda kunnen sinds enkele maanden terecht in een winkeltje van een honderdtal vierkante meter. Manager Bart Linsen opent het gesloten toegangspoortje door een QR-code op zijn telefoon tevoorschijn te toveren en die te scannen. Wij volgen hem door onze bankkaart te scannen. Binnen registreren sensoren en camera’s nauwlettend ons doen en laten. We zien een aanbod met stoommaaltijden, salades, boterhammen, dranken en snacks. We nemen een smoothie, maar proberen het systeem met enkele schijnmanoeuvres iets anders diets te maken. Tevergeefs.

Zelfscankassa

Het winkeltje is een experiment van Selecta, een Zwitserse aanbieder van voedingsautomaten. Die huurt een stukje grond van de Corda-campus. Wordt de test een succes, dan wil Selecta dit soort winkels openen in verschillende bedrijven in België en erbuiten.

De Zwitsers hebben nog een tweede, gelijkaardig project in samenwerking met de supermarktgroep Ahold Delhaize. In Nederland baat Selecta al enkele kantoorwinkels uit van Albert Heijn. In België openden de Zwitsers enkele maanden geleden de eerste kantoorversie van Delhaize Shop&Go in het nieuwe hoofdkantoor van de diepvriesfrietenproducent Agristo. De winkels zijn alleen toegankelijk voor personeel en er staat een zelfscankassa. Selecta en Delhaize willen in de komende twee jaar honderd kantoorwinkels openen.

Een klassiek bedrijfs- restaurant was voor ons te duur. Nu hebben we een slimme koelkast. Katrien Vangrunderbeeck Woordvoerder JBC

De nieuwe bedrijven steken niet weg dat ze marktaandeel willen inpikken van klassieke cateraars als Sodexo en Compass Group. ‘Sommige grote bedrijven kiezen voor ons omdat ze hun bedrijfsrestaurant te duur vinden’, zegt Food M-oprichter Mathias Jennes. ‘Bovendien bieden wij 24/7 catering aan, zodat ook vroege en late werkers aan een maaltijd raken.’

Ook Foodmaker, dat samen met Delhaize bedrijfsrestaurants opent (zie inzet), zegt dat zijn restaurants minder kosten. ‘We kunnen onze restaurants uitbaten met één of twee mensen, omdat we onze gerechten in onze centrale keuken maken’, zegt CEO Lieven Vanlommel. ‘Zelfs tijdens corona waren onze kantoorrestaurants winst- gevend, in tegenstelling tot veel cateraars.’ Compass Group en Sodexo moesten twee jaar geleden grote ontslagen aankondigen.

Bedrijfsrestaurants kosten bedrijven doorgaans een flinke duit. Ze moeten bijvoorbeeld investeren in een keuken. De nieuwe initiatieven vergen minder investeringen. Ze kunnen de bedrijven zelfs geld opleveren. Proximus verhuurt ruimte aan Foodmaker en hoeft voor de rest niets te doen. De kantoor-Delhaize van Agristo is kostendekkend.

De start-ups ontstaan niet toevallig in de periode na corona, dat van thuiswerk het nieuwe normaal maakte voor bedienden. De klassieke bedrijfsrestaurants lokken minder volk, waardoor sommige bedrijfsrestaurants zwaar verlieslatend werden. ‘Wij sluiten contracten op basis van het volume dat we denken te verkopen’, zegt Johan Poelmans, de woordvoerder van Compass Group. ‘Daalt het aantal maal- tijden, dan verandert het financiële plaatje drastisch. En de winstmarges in onze sector waren sowieso al laag.’

De klassieke cateraars worden ook getroffen door de hoge inflatie. In sommige bedrijfsrestaurants is drastisch ingrijpen nodig. Compass Group voert ‘stevige gesprekken’ met zijn klanten en houdt er rekening mee dat het klanten verliest. Ook Sodexo vindt dat de prijzen ‘significant’ moeten stijgen.

Maar de bedrijven zijn vaak tot niets verplicht zolang het contract dat voor corona werd afgesloten niet vervallen is. Bij de hernieuwing van de contracten hebben de cateraars ook geen carte blanche, want bedrijven kunnen afhaken en overschakelen naar nieuwe initiatieven. Bovendien werden bedrijven al voor corona kritischer voor hun bedrijfsrestaurants. Sodexo merkt dat ze almaar minder meebetalen voor maaltijden. Veel bedrijven ‘subsidiëren’ maaltijden, zodat het personeel de gerechten relatief goedkoop kan kopen.

‘Als de klassieke cateraars niet moderniseren, bloeden ze dood’, zegt Steven Volckaert, de verantwoordelijke van de bedrijfscatering bij Agristo. Zijn bedrijf werkte jaren samen met een grootkeuken, die op het middaguur maaltijden leverde. Werknemers moesten voor 9 uur hun gewenste lunchgerecht bestellen. ‘Niet meer van deze tijd’, zegt Volckaert. ‘Mensen willen vlak voor ze gaan eten kunnen kiezen uit een divers aanbod.’

Compass Group vat de koe bij de horens en werkt samen met Tasties. Samen willen ze de komende drie jaar 400 koelkasten plaatsen in België. Tasties levert de ijskasten en de software, Compass vult ze.

Toch lijkt het er niet op dat het klassieke bedrijfsrestaurant ten dode is opgeschreven. ‘Het is niet eenvoudig aan de vereisten van de bedrijven te voldoen’, zegt Poelmans. ‘Elk bedrijfsrestaurant moet op maat gemaakt worden. Daar hebben we jarenlange ervaring mee, maar voor de nieuwe bedrijven zal het geen pretje worden te ontdekken dat ze hun standaardconcepten niet overal zomaar kunnen neerzetten.’

Ook Sodexo nuanceert. ‘Wij stellen vast dat de markt voor een stuk ingenomen wordt door nieuwe spelers. Maar we verliezen weinig tenders en staan bij onderhandelingen niet tegenover de Foodmakers van deze wereld’, zegt Sodexo-woordvoerster Hilde Eygemans. ‘Wij werken vooral samen met de grotere bedrijven. Smart fridges en onbemande shops zijn een goede oplossing voor kleinere bedrijven.’

NMBS en Infrabel

In de praktijk blijkt dat zeker grote bedrijven het klassieke bedrijfsrestaurant niet loslaten. Sodexo sloot enkele maanden geleden een vierjarige samenwerking af met de NMBS en Infrabel. De cateraar zal 13 restaurants en 3 sandwichbars uitbaten voor 30.000 werknemers.

Ook BNP Paribas Fortis koos in zijn nieuwe hoofdkantoor voor een Sodexo- restaurant. ‘Het is een eigentijds restaurant’, zegt BNP Paribas-woordvoerster Hilde Junius. ‘Onze werknemers kunnen maaltijden meenemen op de baan of naar huis.’

Opvallend: in het gebouw huist sinds vorige week ook een vestiging van Foodmaker. Het restaurant mikt op medewerkers van de bank, maar ook op voorbijgangers en andere gasten. ‘We verhuren het pand aan Foodmaker. Verder reikt de samenwerking niet’, zegt Junius.

‘Voor ons blijft een bedrijfsrestaurant belangrijk’, zegt Junius. ‘Ons hoofdkantoor telt 4.500 werkplekken. Mensen komen naar hier om elkaar te ontmoeten. Dat moeten ze kunnen doen in een aangenaam kader. We kunnen hen toch niet naar buiten sturen voor een lekkere maaltijd?’