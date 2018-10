Amazon verdubbelt minimumloon

Het nieuwe minimumloon gaat in vanaf volgende maand en ligt dubbel zo hoog als het huidige minimumloon (7,25 dollar) dat al bijna tien jaar van kracht is.

De timing van de aankondiging is niet toevallig gekozen. Amazon start binnenkort namelijk massale recruteringen. Bovenop de 250.000 vaste medewerkers doet het bedrijf nog eens beroep op ruim 100.000 tijdelijke werknemers om de verkoopspiek in de laatste maanden van het jaar op te vangen.

Bezos Act

'We hebben naar onze critici geluisterd, hard nagedacht en uiteindelijk beslist dat we een voorbeeld willen zijn', aldus Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon in een mededeling. 'We moedigen onze concurrenten en andere grote werkgevers aan om zich aan te sluiten.' Nochtans is Amazon zeker geen voorloper op dit gebied.