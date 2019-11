Antwerpenaar mag na elf jaar hondenkoekjes verkopen in China

Na elf jaar zweten heeft Manuel Goossens (36) een exportcontract met China beet. ‘Ik ben crazy geworden door het gedoe’, zegt de topman van GOOD !D, de Belgische marktleider in de productie van dierensnacks voor huismerken van supermarkten.

Het idee om naar het Oosten te exporteren rijpte bij Manuel Goossens op een reis naar China in 2008. ‘Huisdieren werden daar een statussymbool en ik zag er een markt voor mijn hondenkoekjes.’

De 36-jarige Antwerpenaar was pas 19 toen hij GOOD !D oprichtte, de Belgische marktleider in de productie van dierensnacks voor huismerken van supermarkten en speciaalzaken. In 2006 lanceerde hij Hupple. Met dat merk van zachte hondenkoekjes wou hij naar het buitenland.

GOOD !D > Opgericht in 2002. > Produceert dierensnacks voor groothandels en speciaalzaken. > Eigen merken: Hupple (zachte hondenkoekjes) en pharma.pet, een lijn van gezondheidssupplementen. > Balanstotaal (2017): 2.166.487 euro. > Bedrijfswinst (2017): 48.748 euro.

GOOD !D is ondertussen actief in de buurlanden en in onder andere Taiwan, Maleisië en Singapore. Maar in China verkopen bleek moeilijker dan gedacht. Er was toen nog geen protocol tussen België en China om dierenvoeding te exporteren.

Obstakel

Met de hulp van Flanders Investment & Trade kon Goossens eind jaren 2000 toch de interesse wekken van China, waar nog geen zachte hondenkoekjes te koop waren. Maar in 2013 besliste Peking Goossens geen exportcontract te geven.

Het probleem: de koekjes van de Antwerpenaar voldeden niet aan één Chinese voedselregel. ‘Verwerkte voeding moet er langer dan 15 minuten gebakken worden in 90°C, en dat ging niet met ons recept. Onze zachte koekjes vielen in de smaak op de Belgische markt, maar die succesformule bleek plots een obstakel.’ Ook hadden de Chinezen de productie van GOOD !D niet kunnen inspecteren: een Chinese delegatie bezocht Goossens’ fabriek in Brecht nog geen 24 uur na de opening in januari 2013, toen de productie nog niet bezig was.

Als die eerste container de Belgische bodem verlaat, weet ik wat ik erin zal krassen: de aanhouder wint. Manuel Goossens Oprichter en CEO GOOD !D

GOOD !D gaf niet op en stopte 1,5 miljoen euro in vernieuwende hittetechnologie om zijn recept Chinaproof te maken. Die techniek stelt de koekjes bloot aan microgolven - vergelijkbaar met een magnetron -waardoor de moleculen beginnen te trillen. Zo ontstaat voldoende warmte, maar blijven de koekjes toch zacht.

Crazy

Na elf jaar zweten heeft Goossens, de echtgenoot van de voormalige presentatrice Véronique De Kock, nu zijn exportcontract met China beet. Door de Belgische handelsmissie in China van vorige week ging het plots snel. ‘Ik was crazy geworden door het Chinese gedoe en was de jongste twee jaar gestopt met de markt te monitoren. De officiële uitnodiging voor de handelsmissie kwam dan ook als een verrassing.’

1 miljoen Investering In 2017 investeerde Goossens met GOOD !D en Taste Invest, het investeringsvehikel van de Antwerpse familie Westerlund, 1 miljoen euro in onderzoek voor pharma.pet.

Drie dagen voor Goossens vertrok, volgde nog een brief: de registratie van Hupple was goedgekeurd en het werd het enige merk van zachte hondenkoekjes dat mocht exporteren naar China. ‘Als die eerste container België verlaat, weet ik wat ik erin zal krassen: de aanhouder wint.’

Hondenkookboek

De aard van het beestje is duidelijk bij Goossens, die op zijn 12de al hamsters in de dierenwinkel verzorgde. Op zijn 16de vond hij een voederapparaat uit dat hij verkocht aan Tom&Co en nog wat later schreef hij een kookboek voor hondenvoeding. In 2017 investeerde hij met GOOD !D en Taste Invest, het investeringsvehikel van de Antwerpse familie Westerlund, 1 miljoen euro in onderzoek voor pharma.pet, een start-up die naar de medische kant van dierenvoeding neigt.