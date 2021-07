Antwerps diamantbedrijf richt slijpersacademie op

Het piepjonge diamantbedrijf HB Antwerp kan de vraag van Europese luxemerken naar in Europa geslepen diamant amper volgen. Dat leidt tot een acuut tekort aan diamantslijpers. Een eigen opleidingscentrum moet soelaas brengen.

Antwerpen was ooit het centrum van de wereldwijde diamantslijperij. Maar die status is de stad, onder meer door de hoge loonkosten en de verschuiving van de nijverheid naar andere oorden, al een poosje kwijt. Het overgrote deel van de diamanten in de wereld wordt nu in India in mastodontslijperijen bewerkt.

Het anderhalf jaar geleden opgerichte diamantbedrijf HB Antwerp wil daar verandering in brengen en organiseert zich om tenminste een klein deel van wat naar het buitenland vertrok, te recupereren.

HB Antwerp • Antwerps diamantbedrijf opgericht in 2020 door vier partners Oded Mansori, Rafaël Papismedov, Boaz Lev en Shai de Toledo.

• Telt 85 werknemers en verwerkte vorig jaar voor 70 miljoen dollar aan ruwe diamant.

• Start een centrum op voor de opleiding van diamantslijpers waar een tekort aan is.

Antwerpen telde vorig jaar 468 diamantslijpers en verhandelde toen net geen 25 miljard dollar ruwe en geslepen diamant. Dat is een derde minder dan in 2019, toen al het laagste niveau in tien jaar. Vooral de handel in ruwe diamant stond onder druk (-43%). Die van geslepen diamant daalde met 20 procent.

'We merken bij onze klanten - juweliers en producenten van luxeproducten - een toenemende vraag naar diamanten die in Europa worden geslepen', zegt Margaux Donckier van HB Antwerp. 'Ze willen weten waar hun diamanten vandaan komen omdat ook hun klanten - de gewone consumenten - almaar beter geïnformeerd willen worden over het traject dat hun diamant heeft afgelegd. Waar komt hij vandaan, uit welke mijn, wie baat die uit, wat is de ecologische voetafdruk, wie is de slijper, de verkoper,... ? Dat is nu net wat wij hen kunnen aanbieden. Bovendien is 'made in Europe' voor luxemerken steeds meer een troef.' Volgens HB kan de slechte reputatie van de diamantindustrie in hun voordeel spelen.

HB Antwerp werkt exclusief samen met de Canadese diamantproducent Lucara, die diamant ontgint in zijn Karowe-mijn in Botswana. De ruwe diamanten komen rechtstreeks naar de slijperij van HB in Antwerpen, waar ze worden geanalyseerd, door een MRI en een CT-scanner gehaald en geslepen. 75 procent van het ruwe slijpwerk gebeurt door robotten. De finishing touch - het briljanteren - gebeurt door diamantslijpers. Het hele proces is geïntegreerd en in een blockchainplatform opgenomen. HB betaalt de mijnexploitant royalty's op de verkoop van de geslepen diamant. Donckier: 'Het hele proces is transparant en voor iedereen toegankelijk.'

LVMH

Dat die transparantie en de technologische aanpak van HB Antwerp in de smaak vallen, blijkt uit de contracten die het bedrijf voorbije jaar sloot met het Franse luxemerk LVMH. De Sewelo, een ruwe diamant van 350 gram en 1.758 karaat, kwam vorig jaar in de handen van HB en LVMH. De op een na grootste diamant ter wereld kwam in 2019 uit de Lucara-mijn in Botswana. HB zal de steen in zijn Antwerpse ateliers kloven, slijpen en polijsten volgens de wensen van Louis Vuitton. Het is de eerste keer dat een mijnbouwbedrijf, een diamantverwerker en een luxeretailer op die manier de handen in elkaar slaan. In het traditionele diamantcircuit werken alle spelers meestal voor eigen rekening.

De tennisbalgrote Sewelo-diamant heeft geen white gem-niveau - hij zit onder een donkere coating waardoor het heel moeilijk is om in te schatten welke kwaliteit de steen juist heeft - maar de deal katapulteerde HB wel naar het commerciële middelpunt van de diamantwereld. Begin dit jaar werd bekend dat HB een tweede reuzendiamant voor LVHM zou slijpen, de Sethunya, een uitzonderlijk witte en heldere diamant van 549 karaat, ook uit de Lucara-mijn.

'Deze week komt de op drie na grootste diamant van 1.175 karaat ook naar ons', zegt Oded Mansori, de CEO van HB. Een klant heeft hij nog niet, maar Mansori wil de diamant aangrijpen om in september in New York het hele verhaal over zijn keten aan de wereld te vertellen. Binnenkort ontvangt HB - dat dankzij zijn technologie gespecialiseerd is in het slijpen van grote diamanten boven 200 karaat - een roze diamant van 62 karaat. 'Er zijn verschillende parameters waarin we uniek zijn', zegt Mansori. 'Traceerbaarheid is een van de belangrijke.' De nieuwe aanpak legt HB geen windeieren. Dit jaar rekent Mansori op een stijging van de omzet tot 120 miljoen dollar, in 2022 mikt hij op 400 miljoen dollar. 'Met onze technologie gaan we de diamantnijverheid in Antwerpen nieuw leven inblazen.'

'We willen ook het slijpen van kleinere diamanten terug naar Antwerpen halen', zegt Donckier. Voor de technologische innovatie werkt HB nauw samen met de Antwerpse ontwikkelaar van snij- en scanapparatuur HS Technology, eigendom van de Antwerpse familie Seber. Dat nam in 2019 het Wetenschappelijk en Technologische onderzoekscentrum voor Diamant over.

Om de groeiende vraag te kunnen volgen is HB, dat 85 mensen tewerkstelt, op zoek naar mensen die diamanten kunnen analyseren, plannen en slijpen. Woensdag opende het een eigen opleidingscentrum waar vanaf september drie keer per jaar een twaalf weken durende technische basisopleiding tot diamantslijper wordt georganiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de VDAB door ervaren slijpers in het bedrijf.