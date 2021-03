Astronaute laat West-Vlaamse kaas de ruimte in schieten

Shannon Walker, een Amerikaanse astronaute in het Internationaal Ruimtestation (ISS), is dol op de kazen van het West-Vlaamse familiebedrijf 't Groendal.

Ze leverden al kazen aan Dubai en de Verenigde Staten en een paar jaar geleden doken ze al eens op bij vluchten van Brussels Airlines. Maar sinds kort is 'the sky the limit' voor de kazen van boerderij 't Groendal, een familiebedrijfje in het West-Vlaamse Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Ze staan nu ook op het menu in het Internationaal Ruimtestation (ISS).

Ze zijn daar beland via de Antwerpse kaasmeesters Van Tricht, die instaan voor de buitenlandse distributie, en een kaashandel in de Texaanse stad Houston, waar de Amerikaanse astronaute Shannon Walker klant is. Zij vertoeft sinds eind vorig jaar in het ISS.

Kaashandel 'Houston Dairymaids' kreeg in december voor het eerst de vraag van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om hen de West-Vlaamse kaas van 't Groendal te bezorgen en kreeg deze maand een tweede bestelling binnen.

Ruimtefoodie

Astronaute Shannon Walker, een notoire foodie, had de kaas op haar boodschappenlijstje van favoriete producten gezet die ze van de NASA de ruimte in mocht laten schieten.

Walker blijkt verlekkerd op de kazen OG Kristal en Old Farmdal. 'Dat zijn de varianten van onze Brokkeloud Roeselare en de Oud Roeselare die we maken voor de Amerikaanse markt', zegt Johan Deweer van 't Groendal in Het Nieuwsblad.