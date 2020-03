Balcaen boven 3 procent in Mohawk

De Vlaamse ondernemer-investeerder Filip Balcaen heeft van de koersval van Mohawk gebruikgemaakt om aandelen bij te kopen. Hij bezit voortaan iets meer dan 3 procent van de vloerbekledingsreus.

De forse dalingen op de beurs creëren ook koopopportuniteiten. De jongste dagen bleek dat insiders van beursgenoteerde bedrijven in Brussel stilaan aandelen begonnen te kopen nu de koersen zo fors gedaald zijn.

Dat fenomeen beperkt zich niet tot Euronext Brussel, verre van. Een van die opportunistische kopers is de Vlaamse ondernemer-investeerder Filip Balcaen. Hij speelde in op de zware koersval van Mohawk om een bijkomend pakket in slaan. Balcaen kocht een kwart miljoen Mohawk-aandelen voor een bedrag van 25,5 miljoen dollar (23 miljoen euro). Daardoor stijgt zijn belang in de vloerbekledingsreus tot 3,18 procent.

194,56 miljoen Waarde Het belang van Balcaen in Mohawk was maandagavond 194,56 miljoen dollar waard.

Balcaen is aandeelhouder van Mohawk sinds hij de vinylproducent IVC in 2015 verkocht aan de grootste vloerbekledingsgroep ter wereld. Sindsdien kocht hij geregeld aandelen bij. Dat gebeurde voor de laatste keer in augustus vorig jaar.

De West-Vlaming is daarmee de belangrijkste particuliere partij na Mohawk-CEO en voorzitter Jeffrey Lorberbaum en zijn familie. Tegen de koers van maandagavond was Balcaens belang 194,56 miljoen dollar waard.

Investeerder

Sinds de verkoop van de tapijtgroep Balta, maar vooral van IVC, ontpopt Balcaen zich tot investeerder. Hij is actief in vastgoed (retailparken, kantoren, rusthuizen) en heeft aandelen in enkele beursgenoteerde bedrijven.