Balcaen en Waterland cashen opnieuw fors op Fagron

Textielondernemer Filip Balcaen - die werkt via het vehikel Baltisse - en private equitygroep Waterland hebben vrijdag een belang van 7,25 procent in Fagron verkocht aan een 'institutionele investeerder'. Om wie het precies gaat is nog niet duidelijk. Baltisse en Waterland, verenigd in Holdco, strijken 84,42 miljoen euro op. Vrijdag sloot Fagron af op 16,32 euro.

Opvallend is dat Balcaen en Waterland de aandelen hebben verkocht aan exact dezelfde prijs als bij een andere grote verkoopronde begin juli . Toen verkochten ze 7,2 miljoen stuks die door de begeleidende banken in de markt werden geplaatst.

Baltisse en Waterland stapten drie jaar geleden in Fagron. De groep haalde toen 220 miljoen euro vers geld op nadat enkele met schulden gefinancierde overnames in de VS faliekant uitdraaiden. Ze stapten in tegen ... 5,69 euro per stuk. De inleg is dus verdrievoudigd.