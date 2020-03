Balta boekt winstdaling

Tapijtgroep Balta heeft vorig jaar 5,7 procent minder brutobedrijfswinst gehaald. Aandeelhouders krijgen door de problemen en de hoge schulden geen dividend.

De omzet van Balta steeg vorig jaar met 3,9 procent tot 671 miljoen euro. Maar dat vertaalde zich niet in extra winst. De 'gecorrigeerde' brutobedrijfswinst - na toepassing van de nieuwe IFRS-regels voor leasingschulden - zakte 5,7 procent tot 74,4 miljoen euro.

Eind december had het management reeds gewaarschuwd dat de gehoopte winstgroei er niet zou komen en dat de ebitda met 7 à 12 procent zou zakken.

Blunder e-commerce

De winstdaling komt volledig op conto van de divisie Rugs (ebitda -42%), die karpetten produceert zowel voor binnen- als buitengebruik. 'Voor Rugs was 2019 een teleurstellend jaar', klinkt het. In Europa draait die divisie vrij goed, maar de Amerikaanse activiteiten draaiden vierkant. De verkoop van e-commerce kwam er trager dan gepland van de grond, en het bedrijf moest een resem klanten vergoeden omdat de e-commerceverpakkingen niet stevig genoeg bleken te zijn waardoor de producten beschadigd toekwamen.

De twee andere afdelingen daarentegen evolueren in de goede richting. Commercial (tapijttegels voor bedrijven, scholen, enzovoort) boekte 8,7 procent meer ebitda. Residential (kamerbreed tapijt voor gezinnen) zag de omzet (-13,7%) verder afkalven, maar de kostenbesparingen beginnen door te sijpelen waardoor de ebitda met 28,5 procent de hoogte inging.

De nettowinst steeg vorig jaar met 65 procent tot 10,4 miljoen euro, te danken aan uitzonderlijke belastingopbrengsten.

Besparingen

Voor 2020 geeft Balta geen concrete omzet- of winstprognose, maar het meldt wel dat de kostenbesparingen nog niet ten einde zijn. Het zal dit jaar 3 miljoen extra besparen op de aankoop van allerhande materialen en diensten. En het Lean-programma dat in alle fabrieken wordt uitgerold zal nog eens 7 miljoen euro opleveren, bovenop de 6 miljoen euro in 2019.

Beterschap is dringend nodig voor Balta dat gebukt gaat onder een gifitige cocktail van dalende winsten en hoge schulden. De aandelenkoers spreekt boekdelen. Sinds de beursgang in juni 2017 is de aandelenkoers met vier vijfde gezakt.

Het aandeel kreeg recent nog een extra klap, nadat het bedrijf aankondigde twee fabrieken in onderpand gegeven te hebben. Via die sale and lease back maakte het 45 miljoen euro vrij, waarmee het meteen 35 miljoen euro uitstaande schulden afloste.