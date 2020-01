Balta koopt tijd door fabrieken van de hand te doen

Balta verkoopt twee fabrieken aan de banken om leningen die in september vervallen terug te betalen. Een tijdelijke noodoplossing voor een bedrijf waar de malaise nog veel dieper zit.

Balta verkoopt zijn fabrieken in Tielt en Sint-Baafs-Vijve aan de banken - enkel het vastgoed. In Tielt wordt tapijt gemaakt van polyamide voor de residentiële markt en de projectmarkt (hotels, kantoren...). In Sint-Baafs-Vijve zet Balta polypropyleen om in losse karpetten en kamerbreed tapijt (tapis-plain) voor woningen. Dat laatste segment is door de tanende Britse tapijtverkoop het lelijke eendje van de groep.

De deal brengt Balta 42 miljoen euro op. Daarmee kan het bedrijf voor 35 miljoen euro aan leningen terugbetalen die in september zouden vervallen. Volgens insiders gaat het om kredieten bij KBC en ING. De verkochte fabrieken worden vervolgens gedurende tien jaar gehuurd van de banken. Hoe hoog die huur is, wil Balta niet vertellen, maar ‘ze is significant lager dan de rente (7,75%) die we betalen op de obligaties die we enkele jaren geleden hebben uitgegeven’, zegt Bram Decroix, verantwoordelijke voor investor relations bij Balta.

1. Wat lost dit op?

Balta heeft vooral tijd gekocht. Dankzij de constructie kan het zijn verplichtingen tegenover de banken eind september voldoen. De nettoschuld gaat niet omlaag, ondanks het verlies van eigendom. Dat komt doordat financiële leasing, wat de huur van de fabrieken eigenlijk is, door de banken nog altijd als schuld wordt beschouwd. Enkel operationele leasing, van bijvoorbeeld machines of auto’s, valt niet onder de kredietafspraken met de banken. Dat betekent dat de nettoschuld van Balta op 277 miljoen euro blijft hangen, en de schuldgraad op 3,9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) - situatie einde derde kwartaal 2019. Tel daar de operationele leasing nog bij - verplicht volgens de IFRS-boekhoudnormen - en dan kom je op 320 miljoen euro schulden. Eigenlijk komt het erop neer dat Balta de af te lossen leningen heeft omgezet in een leasingcontract en de rente in huur. Volgens het beurshuis Kepler Cheuvreux is zo’n sale-and-lease-backconstructie ‘altijd de laatste optie voor industriële bedrijven’.

2. Hoe zit het met de andere schulden?

De aflossing van 35 miljoen euro aan bankkredieten is maar een doekje voor het bloeden. Het zwaard van Damocles dat boven het bedrijf hangt, is de obligatielening van 235 miljoen euro die in september 2022 terugbetaald moet worden. Dat gebeurt traditioneel door een nieuwe lening aan te gaan, een herfinanciering dus. Daar wringt het schoentje.

Balta worstelt al jaren met een tanende ebitda, nodig om de intrestlasten aan te kunnen. In januari nog moest het opbiechten dat die ‘aangepaste ebitda’ over 2019 een pak lager zal uitvallen dan wat het had vooropgesteld. De e-commerce die het bedrijf in de VS probeert uit te bouwen rond zijn karpettendivisie heeft af te rekenen met kinderziekten. In plaats van 72,4 miljoen euro, hetzelfde als in 2018, zou de ebitda liggen tussen 63 en 67 miljoen euro, zowat 8 tot 12 procent lager. En de 72,4 miljoen euro was al 14 procent lager dan in 2017.

Volgens een berekening van het financieel persagentschap Bloomberg op basis van de tweedehandsmarkt van obligaties zou Balta bij een herfinanciering meer dan 10 procent intrest betalen. Precies die balans is volgens Wim Hoste, analist bij KBC Securities ‘een kernzorg voor beleggers’.

3. Hoe kan Balta zijn winst opkrikken?

Je winst stijgt normaal gezien als je je omzet doet stijgen. Maar bij het kamerbreed tapijt slabakt de verkoop steeds verder, deels omdat Britten er niet meer zo tuk op zijn. Omzetverhoging door je producten goedkoper te verkopen brengt ook weinig zoden aan de dijk. Dat deed Balta vorig jaar om enkele contracten voor karpetten terug te winnen die het verloor bij de Amerikaanse doe-het-zelfketens Home Depot en Lowe’s.

Grote concurrenten als het Amerikaanse Mohawk, het Britse Victoria of het Franse Tarkett hebben hun winst op peil kunnen houden doordat ze niet alleen tapijt verkopen, maar ook vinyl, laminaat, parket en soms zelfs tegels. Balta heeft - en dat is volgens veel insiders dé strategische blunder van de voorbije jaren - nooit gediversifieerd naar andere vloerbekleding.

Soelaas kan komen van de grondstoffen die eind 2019 goedkoper werden, waar ING-analist Maxime Stranart op hint. ‘Maar het effect zien we pas met een vertraging van zes maanden’, zegt Decroix van Balta. ‘Ten vroegste half 2020 dus.’

Blijft het NEXT-programma, een combinatie van kostenbesparingen en investeringen in efficiëntere sales, hogere-margeproducten in het kamerbreed tapijt en de onlineverkoop van karpetten in de VS. Alleen: NEXT kost ook geld, in de eerste drie kwartalen van 2019 3 miljoen euro. Begin maart, bij de presentatie van de jaarcijfers, geeft Balta details over de kosten en de opbrengsten van het programma.

4. Hoe kan Balta zijn schuld drukken?

Volgens insiders kan het bedrijf enkele mooie brokken te gelde maken. ITC, het residentieel kamerbreed tapijt van polyamide, draait goed in tegenstelling tot het tapis-plain in polypropyleen. Ook Modulyss, het merk van tapijttegels voor de Europese projectmarkt, is een gezonde divisie. En er is Bentley Mills, de Amerikaanse producent van tapijttegels en de sterkhouder voor de hele groep. De opbrengst van de verkoop van een onderdeel kan gebruikt worden om de schuld terug te dringen, maar ook om een herstructurering in de productie van het tanende kamerbreed tapijt te betalen.

Profiel Balta Producent van tapijt in drie divisies: residentieel (kamerbreed tapijt voor woningen), commercieel (tapijttegels voor kantoren, hotels) en losse karpetten (o.a. IKEA). Omzet 2018: 646 miljoen euro. Brutobedrijfswinst 2018 (zonder herstructureringskosten): 72,4 miljoen euro. Prognose 2019: 63 tot 67 miljoen euro. 4.000 werknemers, van wie 2.600 in vijf fabrieken in België (Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Waregem, Avelgem, Zele). Daarnaast nog twee fabrieken in Turkije en een in de VS.

Lukt het echt niet om de banken en obligatiehouders tegen 2022 te overtuigen van een herfinanciering tegen een redelijk tarief, dan rest de ultieme oplossing: een schuldherschikking, waarbij schulden worden omgezet in aandelen. Dat is drastisch, omdat daardoor de aandeelhouders (54 procent is in handen van het private-equityhuis Lone Star, de overige 46 procent zit bij kleine beleggers op de beurs) hun belang zien verwateren. Tegen de huidige koers, die gisteren bijna 11 procent zakte naar 2,44 euro per aandeel, is Balta nog 87 miljoen euro waard, dik 80 procent minder dan bij de beursgang in juni 2017. ‘Intussen worden ook twee belangrijke zaken die niet op de balans staan steeds verder aangetast’, stelt een waarnemer die Balta door en door kent, maar liever anoniem blijft. ‘De reputatie van het bedrijf zakt steeds dieper weg en tal van topmanagers bij diverse dochtervennootschappen stappen op.’

Een andere insider ziet het nog zwartgalliger. ‘Balta heeft als geheel geen toekomst meer. Ik sluit niet uit dat een investeringsgroep Balta overneemt van Lone Star voor een symbolische euro plus de schulden, het bedrijf van de beurs haalt en vervolgens de onderdelen verkoopt.’