Banken moeten Fountain betalingsuitstel verlenen

De verhuurder van drankautomaten Fountain heeft vrijdagavond - met heel veel vertraging - de jaarcijfers over 2019 vrijgegeven. De omzet zakte met 4,6 procent tot 24,4 miljoen euro, maar dat is mede het gevolg van de strategie van Fountain om niet-rendabele klanten af te stoten. Het nettoresultaat van een half miljoen euro is vooral te danken aan een belastingvoordeel. De nettoschulden zijn gezakt tot 3,2 miljoen euro, of 2,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda).