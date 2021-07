Barbecue-gigant Weber trekt naar Wall Street

De Amerikaanse fabrikant van barbecues Weber, bekend van kogelvormige modellen met een bol deksel, warmt zich op om naar de beurs te gaan. Een operatie die Warren Buffetts huisbankier flink wat winst kan opleveren.

Weber, dat al sinds de jaren vijftig barbecues produceert, diende maandag zijn officiële aanvraag om naar de beurs te trekken in bij de toezichthouders, meldt het persagentschap Bloomberg.

In die aanvraag zegt Weber minstens 100 miljoen dollar op te halen, maar allicht zal dat bedrag later nog fors worden opgetrokken. De zakenbankiers die de beursgang begeleiden kleven alvast een stevig prijskaartje op het bedrijf: 4 tot 6 miljard dollar.

6 miljard dollar Barbecuegroep Weber zou bij een beursgang tot 6 miljard dollar waard kunnen zijn.

Weber kiest alvast het juiste moment om naar Wall Street te gaan. Sinds de pandemie mensen verplicht thuiszette, is de verkoop van huishoudspullen geëxplodeerd. Ook de verkoop van barbecues ging fors de hoogte in, zelfs in het duurdere segment waarin Weber actief is.

Dat blijkt ook uit de resultaten van het bedrijf. In de recentste jaarhelft, die eind maart werd afgesloten, boekte Weber een omzet van 963 miljoen dollar: ruim 60 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst ging bijna maal vier: 73,8 miljoen dollar tegenover 23,6 miljoen dollar in het jaar voordien.

Als Weber met succes naar de beurs gaat, betekent dat ook goed nieuws voor Byron David Trott. De Amerikaanse zakenbankier - beurslegende Warren Buffett doet geregeld beroep op zijn diensten en noemt hem 'de enige bankier die ik vertrouw' - is met zijn vehikel BDT Capital Partners namelijk al sinds 2010 hoofdaandeelhouder van Weber. De barbeceufabrikant zegt een deel van de opbrengst van de beursgang te willen gebruiken om aandelen van aandeelhouders terug te kopen.

Bankier van de miljardairs

BDT Capital Partners beheert wereldwijd 18 miljard euro aan activa via verschillende fondsen - de holding GBL rond de familie Frère is een van de aandeelhouders. Maar ondanks die enorme bedragen is BDT Capital Partners allesbehalve een bekend naam. Trott staat er dan ook om bekend überdiscreet te zijn. Zo heeft BDT Capital Partners niet eens een website.

Beurslegende Warren Buffett noemde Byron Trott, de hoofdaandeelhouder van Weber, ooit de enige bankier die hij durfde te vertrouwen.