Barry Callebaut neemt Antwerpse chocoladespecialist over

Barry Callebaut neemt Europe Chocolate Company over, dat zich specialiseert in chocoladedecoraties.

Barry Callebaut, 's werelds grootste chocoladebedrijf, neemt de Antwerpse chocoladespecialist Europe Chocolate Company (ECC) over.

De Antwerpse chocoladespecialist Europe Chocolate Company is niet bekend bij het grote publiek, maar wie al eens een met chocolade versierde donut eet, proeft wellicht chocolade van ECC.

Het bedrijf uit Malle specialiseert zich in chocoladedecoraties: de krullen op de taart van de bakker, de versiering op donuts, maar ook de chocoladestaafjes in boterkoeken.

In zijn sector is ECC marktleider in West-Europa. 'We werken al lang met ECC. Er is geen opvolger binnen het familiebedrijf, vandaar dus de overname', zegt Wim Debedts, vicepresident Food Manufacturers West-Europa bij Barry Callebaut.

De overname wordt naar verwachting de komende maanden afgerond. Beide partijen maken geen financiële gegevens bekend van de transactie. Het Antwerpse familiebedrijf met 80 werknemers was vorig jaar goed voor een omzet van 42 miljoen euro, een bedrijfswinst van 485.000 euro en een nettowinst van net geen kwart miljoen euro.

Wereldwijde vraag naar krullen en snippers

Barry Callebaut is al actief op de markt van chocoladedecoratie. Door de overname kan de Zwitserse chocoladereus met Belgische roots zijn gamma nog uitbreiden. Er is bovendien wereldwijd een stijgende vraag naar allerlei chocoladekrullen en -snippers.

Met de overname vergroot Barry Callebaut zijn voetafdruk in ons land. In Wieze heeft het al de grootste chocoladefabriek ter wereld, een tweede fabriek staat in Halle. In Wieze en Halle samen wordt een kwart van de wereldproductie aan chocolade van de groep gemaakt.