Bart Van Malderen koopt twee luierfabrieken in Brazilië

Tegelijkertijd rukken grote retailconcerns als het Amerikaanse WalMart snel op in Latijns-Amerika, waardoor er steeds meer markt is voor de private-label-luiers van Drylock. Die luiers worden vervolgens als huismerk in supermarktketens verkocht.

Hoeveel Van Malderen voor de Braziliaanse deals betaalt is niet bekend. Wel cashte Van Malderen eind vorig jaar stevig op de verkoop van een belang in de Centraal-Europese vastgoedontwikkelaar VGP .

Ontex

Met de Braziliaanse operatie begeeft Van Malderen zich op het terrein van Ontex, de luiermultinational die de familie Van Malderen zelf oprichtte en in 2002 verkocht. Ontex kocht eind 2016 de activiteiten van zijn Braziliaanse sectorgenoot Hypermarcas. Het prijskaartje bedroeg 1 miljard real (286 miljoen euro). Ontex heeft het moeilijk op de Braziliaanse markt , maar Van Malderen maakt zich in een gesprek met De Standaard sterk dat dat vooral aan Ontex zelf ligt en niet aan de lokale markt.

Drylock is bezig aan een onstuimige groei. Bart Van Malderen richtte het bedrijf in 2011 op en bouwde een luierfabriek in Tsjechië. Ondertussen heeft het concern, inclusief de twee Braziliaanse fabrieken, wereldwijd zeven productielocaties. Het hoofdkantoor in Zele is de enige Belgische vestiging.