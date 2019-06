Bart Van Malderen verkoopt nu ook online luiers

Bart Van Malderen legt zijn voormalig familiebedrijf Ontex het vuur aan de schenen met zijn luierbedrijf Drylock. In alle discretie is hij ook de belangrijkste aandeelhouder geworden van het Duitse Lillydoo, dat online luiers verdeelt.

Bart Van Malderen verliet in 2007 Ontex, de luierproducent die zijn vader eind jaren 70 oprichtte. Sindsdien kwam Ontex in handen van de investeringsfondsen Goldman Sachs en Texas Pacific en keerde het - intussen vijf jaar geleden - terug naar de beurs.

Na een niet-concurrentiebeding van enkele jaren wierp Van Malderen zich met de oprichting van Drylock Technologies in 2012 opnieuw op de luierbusiness. Met flinterdunne luiers zonder pulp - de basisgrondstof voor luiers, ook bekend als cellulose of houtslijp - ging hij de merkgiganten en zijn ex-familiebedrijf te lijf.

Drylock is sindsdien - op eigen kracht én via overnames (tot in de VS en Zuid-Amerika) - uitgegroeid tot een middelgrote speler met bijna 400 miljoen euro omzet, ruim 2.500 medewerkers en acht fabrieken wereldwijd. Het maakt zowel babyluiers (onder eigen merken, maar ook onder de huismerken van retailers: private label), incontinentieproducten als producten voor vrouwelijke hygiëne. Hoewel Van Malderen stelt dat hij in een ander segment actief is, zit hij steeds prominenter in het vaarwater van zijn voormalig familiebedrijf.

De klanten van Drylock zijn evenwel niet enkel retailers. Onder hen bevinden zich ook enkele jonge bedrijven die luiers en aanverwante producten via het internet verkopen. Eentje daarvan is Lillydoo, een start-up uit Frankfurt die focust op de online verkoop van babyluiers, babydoekjes en huidverzorgingsproducten door middel van abonnementen.

Pampers

Lillydoo werd vier jaar geleden opgericht door enkele voormalige managers van de luierreus Procter & Gamble, de groep achter Pampers. In 2016 bracht het zijn eerste producten op de markt. Drylock is een van zijn leveranciers.

VM Invest, het investeringsvehikel van Bart Van Malderen, blijkt ook de hoofdaandeelhouder van Lillydoo te zijn. Het bezit 19,4 procent van de aandelen. De Vlaamse ondernemer stapte al in 2016 in het kapitaal en heeft een zitje in de raad van bestuur. Tot nu was die investering onder de radar gebleven. Naast de oprichters zijn ook de Duitse durfkapitalist Vorwerk Ventures en enkele Berlijnse businessangels aandeelhouder.

Lillydoo, dat zich spiegelt aan het hippe Californische The Honest Company, is al geen start-up meer. Het verkoopt zijn luiers intussen in alle Duitstalige landen, Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië. De inkomstengroei is exponentieel: in 2016 bedroeg de omzet van Lillydoo minder dan 2 miljoen euro, vorig jaar was dat al 40 miljoen euro. Dit jaar zouden de inkomsten rond 80 miljoen euro moeten uitkomen. In de eerste twee jaar was Lillydoo verlieslatend. Of dat nog vorig jaar het geval was, is onduidelijk.