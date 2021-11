Basic-Fit gaat elk jaar dubbel zoveel fitnessclubs openen

‘Een fitnessclub moet je om de hoek hebben’, vertelde René Moos, de oprichter en CEO van Basic-Fit ooit aan de Tijd. Om die ambitie waar te maken verdubbelt de fitnessketen haar jaarlijkse groeitempo.

Voor René Moos en zijn Basic-Fit is corona een periode om snel te vergeten. De fitnessclubs moesten maandenlang de deuren sluiten en die impact is nog altijd voelbaar. In de eerste zes maanden van dit jaar moest Basic-Fit een nettoverlies slikken van 125,6 miljoen euro.

Maar Moos, een gewezen proftennisser die na zijn geflopte carrière tennisscholen en bijbehorende fitnesscentra opende, is niet de man om zich bij dat verlies neer te leggen. Nu de sportzalen weer open zijn acht de Nederlandse miljonair de tijd rijp om opnieuw de spierballen te laten rollen.

Versnelling plaatsen

Op de beleggersdag pakten Moos en zijn management uit met een ambitieus plan. De voorbije jaren opende Basic-Fit gemiddeld 100 tot 150 fitnesscentra per jaar. Dat tempo wordt serieus opgeschroefd. Tussen 2022 en 2025 moeten jaarlijks 200 tot 300 zaken de deuren openen.

Basic-Fit telt zowat 1.000 centra, verspreid over vijf landen, waaronder België. Bedoeling is om het aantal fitnesscentra tussen eind 2022 en 2025 op te drijven van 1.250 naar 2.000. Tegen 2030 rekent Moos op 3.000 tot 3.500 clubs. Om dat aantal te realiseren gaat Basic-Fit eind volgend jaar een nieuwe markt aanboren. Welk land dat is, doet Moos nog niet uit de doeken.

De snelle aangroei van clubs moet leiden tot 1 miljoen extra leden in 2022. Dat omzet zou volgend jaar moeten stijgen van 800 à 850 miljoen euro, tegenover 515 miljoen euro in 2019. Daaruit hoopt Moos een brutobedrijfswinst van 240 miljoen euro te puren.

Ambitieus

KBC-analist Ruben Devos noemt het versneld openingstempo ‘een belangrijke stap voorwaarts’. ‘De marktopportuniteit is groot, want de penetratiegraad van fitnessclubs in de Europese Unie is nog altijd laag en de markten zijn gefragmenteerd.’ Hij noemt de plannen van Moos ‘ambitieus maar haalbaar’. ‘Naarmate de clubs volwassener worden, verbetert de kasstroomgeneratie. Dat schept ruimte voor een snellere expansie.’

Moos plaatst daar zelf wel een belangrijke kanttekening bij: de overheden mogen geen nieuwe beperkingen opleggen om de pandemie aan te pakken. Dat kostte de keten vorig jaar een kwart van haar omzet.

Dat Basic-Fit in staat is deze groeispurt te plaatsen is voor een groot stuk te danken aan zijn financiële positie. De keten heeft zijn kas vorig jaar voldoende gespijsd. In april vorig jaar kreeg Basic-Fit een krediet van 60 miljoen euro met overheidsgarantie. Drie maanden later gaf de keten voor 133 miljoen euro nieuwe aandelen uit, en in juni vorig jaar verkocht het bedrijf voor 304 miljoen aan converteerbare obligaties.

Mijlpaal

Met de nieuwe plannen wil Basic-Fit zijn positie als Europees marktleider versterken. De keten ontstond in 2004, toen Moos zijn bedrijf Aarts Sports, dat bestond uit zeven sportscholen met bijbehorende fitnesscentra, samenvoegde met de luxefitnessketen HealthCity van Eric Wilborts, eveneens een oud-tennisser. Fitnessen zonder extra faciliteiten, tegen een veel lagere prijs dan gebruikelijk, werden het concept van Basic-Fit.

Een jaar later kwam de investeringsgroep Waterland aan boord. Dankzij die financiële steun startte Basic-Fit een veroveringstocht in Nederland en werden tal van regionale concurrenten overgenomen. In 2013 volgde een nieuwe mijlpaal. Dat jaar werd het bedrijf opgesplitst: Wilborts ging door met HealthCity, Moos werd CEO van Basic-Fit. Die laatste haalde de Britse investeringsgroep 3i aan boord als aandeelhouder. Amper drie jaar later trok Basic-Fit naar de beurs van Amsterdam.

Koers verdrievoudigd

Moos is met een belang van 14,1 procent de grootste aandeelhouder, 3i houdt een belang van 13,4 procent aan. De rest is verspreid onder het brede publiek. Wie bij de beursgang aandelen Basic-Fit kocht, zal zijn investering niet beklaagd hebben. Donderdag sloot het aandeel af rond 45 euro, driemaal de koers waartegen het in 2016 naar de beurs trok.