Belg investeert miljoenen om maker Pritt-stiften te boosten

Toen de geboren en getogen Berchemnaar Hans Van Bylen op 1 mei 2016 de CEO werd van het Duitse Henkel , was een aandeel van de lijm-, zeep- en schoonmaakmiddelenmaker 100 euro waard. Vandaag is dat nog 90 euro. De verkoop en de winst stijgen nog wel, maar trager dan verwacht.

Daarom grijpt Van Bylen in. Hij gaat jaarlijks 300 miljoen euro extra investeren. Door de extra investeringen zal de aangepaste winst per aandeel in 2019 zo'n 5 procent lager liggen dan in 2018, waarschuwt Henkel maandag. In een reactie daalt de waarde van het Henkel-aandeel bijna 8 procent.