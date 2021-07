Belg moet klantenbeleving bij McDonald's naar hoger peil tillen

De Belg Manu Steijaert (49), die al meer dan 20 jaar werkt bij McDonald’s, krijgt een topfunctie in de Amerikaanse fastfoodketen. Hij wordt de eerste topmanager die zich over de klantenbeleving buigt.

‘We willen luisteren naar de gast. Onze uitdaging is persoonlijk contact maken, gasten een gevoel van gezelligheid bieden.’ Het is een quote van Manu Steijaert die enkele Nederlandse media optekenden tijdens een interview in december 2015.

Vanaf 1 augustus mag hij zijn woorden omzetten in daden. Dan wordt Vlaming Global Chief Customer Officer van McDonald’s. De hamburgerketen is de volgende in de rij van multinationals voor wie klantenbeleving voldoende belangrijk is om er een directeur voor aan te stellen. Vorige maand deed Volkswagen dat ook al. De bedoeling is dat het team van Steijaert de inzichten van verschillende afdelingen (zoals data-analyse, marketing en restaurantopeningen) bundelt om beter de noden van de klanten te beantwoorden. Steijaert zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Chris Kempczinski.

Ervaring zat

Dat de keuze op de Belg is gevallen, is geen toeval. Met Steijaert heeft McDonald’s gekozen voor een veteraan die er al meer dan 20 jaar aan de slag is en in verschillende functies en landen ervaring heeft opgedaan. Hij kreeg McDonald’s met de paplepel ingegeven: zijn ouders behoorden tot de eerste franchisenemers die in ons land een vestiging openden.

Toch leek hij aanvankelijk niet in hun voetsporen te treden. Steijaert genoot zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en begon nadien een eigen grafisch bedrijf. Dat zelfstandige bestaan was geen lang leven beschoren. In 2001 startte hij zijn carrière bij McDonald’s als consulent voor de Belgische restauranthouders. Hij doorliep verschillende functies bij McDonald’s België, werd in 2012 vicepresident van de Franse keten en drie jaar later kreeg hij de leiding in handen van de Nederlandse tak.

Nieuwe initiatieven

Daar introduceerde hij de bestelling aan tafel, een service die later ook in ons land werd ingevoerd. Ook de bestelling aan huis liet hij er uittesten. Hij voerde ook vroegere openingsuren in. Die initiatieven hebben ertoe geleid dat zowel de omzet als de klantentevredenheid bij McDonald’s Nederland in die jaren toenam.

Zijn initiatieven bleven niet onopgemerkt. Twee jaar geleden werd Steijaert verantwoordelijk voor 12 landen, waaronder Rusland, Italië en Spanje, samen goed voor 3.500 vestigingen en een omzet van 10 miljard euro.