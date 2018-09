Belg wordt CEO bij Nivea-maker Beiersdorf

Stefan De Loecker werd op dat moment gepromoveerd tot vice-CEO van Beiersdorf . Daardoor kreeg hij, naast de supply chain en de belangrijke markten Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India en Rusland, ook de verantwoordelijkheid voor de strategie van het bedrijf in handen. Het is dus geen verrassing dat Belg vanaf december de stoel van Heidenreich mag bezetten.

De Loecker (51) werkt sinds 2012 voor Beiersdorf. De Antwerpenaar begon zijn loopbaan in België bij de Zwitserse voedingsgigant Nestlé , waar hij uiteindelijk twintig jaar zou blijven, onder meer als CEO van Nestlé Rusland. Nadien was hij korte tijd actief bij de Britse supermarktketen Tesco .

Duitsland is voor De Loecker geen onbekend terrein. Hij werkte enkele jaren voor Nestlé in Duisland en werd geboren in de stad Siegen, waar België lange tijd een legerkazerne had.