België telt in vijf jaar tijd dubbel zoveel bierproducenten

De biersector in ons land groeit als kool. Sinds 2014 ging het aantal Belgische bierproducenten maal twee. 50 bierfirma’s bouwden hun eigen brouwerij. Een van hen is Troubadour-brouwer The Musketeers. ‘Dankzij onze eigen brouwerij kunnen we onze productie verdubbelen.’

De Belgische biersector wordt steeds groter. In 2018 waren er 303 brouwerijen in België. Dat zijn er 17 procent meer dan het jaar ervoor. In vergelijking met 2014 gaat het bijna om een verdubbeling, blijkt uit cijfers van de bierfederatie Zythos. Ook het aantal bierfirma’s neemt toe. Bierfirma’s zijn bedrijfjes die bierrecepten maken, maar het bier laten brouwen door externe brouwerijen. Ze hebben geen eigen brouwinstallatie. Vorig jaar telde België 217 bierfirma’s, of 26 procent meer dan in 2017. Sinds 2014 is het aantal ruim verdubbeld.

Dat er steeds meer producenten zijn, heeft als gevolg dat België steeds meer bier brouwt. Tussen 2012 en 2017 steeg de Belgische bierproductie met 17 procent naar 23,36 miljoen hectoliter, blijkt uit cijfers van de federatie van Belgische bierbrouwers. Nochtans drinkt de Belg steeds minder bier, maar dat wordt ruim gecompenseerd doordat de export toeneemt.

The Musketeers Brouwt zes Troubadour-bieren, Jack’s IPA, Antigoon en drie wisselende eenmalige bieren. Omzet (2018) > 1,9 miljoen euro. Winst > niet vrijgegeven. Personeel > 15 mensen. Eigenaars > oprichters Stefaan Soetemans en Kristof De Roo (60%) en een zakenman die anoniem wil blijven (40%).

Veel ondernemers die willen brouwen, beginnen kleinschalig met een bierfirma. Als ze voldoende klanten hebben, nemen ze de productie in handen door een eigen brouwerij te bouwen. ‘Bijna elke bierfirma wil op termijn zijn eigen brouwerij’, zegt Zythos-voorzitter Freddy Van Daele. ‘In de afgelopen drie jaar hebben 50 bierfirma’s hun eigen brouwerij in gebruik genomen.’

Een van de bierfirma’s die de stap zetten naar een eigen brouwerij, is The Musketeers. De brouwer van de Troubadour-bieren en van Jack’s IPA brouwt sinds midden april in zijn eigen brouwerij in Sint-Gillis-Waas. ‘We hebben 8 miljoen euro geïnvesteerd’, zegt eigenaar Stefaan Soetemans. Nu hij en zijn medevennoot Kristof De Roo alles zelf doen, wil hij fors groeien. ‘We willen de productie in drie jaar tijd verdubbelen van 8.000 naar 16.000 hectoliter.‘

Nadelen

Tot nu brouwden ze bij een collega-brouwer enkele kilometers verderop. ‘Maar dat had nadelen’, zegt Soetemans. ‘Voldoende grote voorraden bier aanleggen is altijd duur, zeker als je het extern moet stockeren. Daar hebben we nu geen last meer van.’ Toch bleven De Roo en Soetemans meer dan tien jaar doelbewust brouwen bij een externe brouwerij. ‘We wilden eerst voldoende klanten winnen en dan voor een eigen brouwerij gaan. Die konden we meteen groot genoeg maken. Als je te vroeg je eigen brouwerij bouwt, moet je erg kleinschalig beginnen. Als je dan hard groeit, bots je snel op je limieten.’

We brouwden eerst bij een collega. Toen we voldoende klanten hadden, bouwden we onze eigen brouwerij. Stefaan Soetemans oprichter brouwerij The Musketeers

In hun nieuwe brouwerij kunnen ze jaren voort. ‘Met de huidige installaties kunnen we onze productie verdubbelen. En nadien kunnen we vrij makkelijk doorgroeien naar 30.000 hectoliter. Dan moeten we gewoon enkele opslagtanks door het dak hijsen.’

De extra productie willen de brouwers zowel in eigen land als in het buitenland verkopen. ‘In de eerste maanden van dit jaar groeide de verkoop in België met 17 procent’, zegt Soetemans. Voorlopig verkoopt The Musketeers zijn bieren alleen in de horeca en via drankenhandels. ‘Maar dit najaar onderzoeken we of we op termijn naar de supermarkt trekken.’

Nieuwe afzetmarkten

Daarnaast trekt hij naar nieuwe afzetmarkten. ‘We zetten de eerste stappen in Italië, Israël, Libanon, Taiwan en Canada. Verder in de toekomst willen we naar Duitsland, en ook Azië staat op ons verlanglijstje.’ Nu al exporteert The Musketeers de helft van zijn bier naar 15 landen. ‘Vooral naar Nederland, Spanje, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en China. Frankrijk is ons topland.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het bekendst is de brouwer met zijn Troubadour-bieren. ‘Daar is het mee gestart toen we in 1999 met vier vrienden begonnen te brouwen in een garage’, zegt Soetemans. Intussen zijn er zes Troubadour-varianten. Daarnaast lanceerde The Musketeers enkele jaren geleden Jack’s IPA en Antigoon. ‘En we hebben ook een lijn met steeds wisselende bieren, die we eenmalig uitbrengen.’

‘We zijn geen klassieke brouwer, maar dat zegt iedereen natuurlijk’, lacht Soetemans. The Musketeers wil oude Belgische stijlen en smaken verzoenen met modernere Angelsaksische. Dat zie je bij het vlaggenschip Troubadour Magma. ‘Die heeft de fruitigheid van een Belgische tripel, maar ook het bittere karakter van een Amerikaanse IPA’, zegt Soetemans.