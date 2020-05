Belgisch-Japans bedrijf verhindert aangedampte brillenglazen

Het Tiense bedrijf Tokai Optecs lanceert brillenglazen die niet aandampen: handig voor brillendragers met mondmaskers. De oplossing komt uit Japan - het land van de mede-eigenaar - en is te danken aan de typische noedelsoep.

Wie dezer dagen zowel een bril als een mondmasker draagt, heeft het allicht al gemerkt: door de snel aangedampte glazen is die combinatie niet ideaal. Daar wil Tokai Optecs, een Belgisch-Japanse brillenglazenfabrikant uit Tienen, iets aan doen. Het gaat om een oude technologie uit hun assortiment die ze op punt stelden toen duidelijk werd dat mondmaskers vaste kost worden voor veel mensen, vertelt CEO Kurt Leuridan.

Profiel Tokai Optecs Opgericht in 1992 door familie Bijnens, sinds 2000 joint-venture met de Japanse Tokai Optical Group. Omzet (2019) > 9,6 miljoen euro. Bedrijfswinst (2019) > 1,67 miljoen euro. Nettowinst (2019) > 1,13 miljoen euro. Werknemers > 32 in België, 890 in Japan.

'In Japan bestaan anti-aandampglazen al zeven jaar. 75 procent van de Japanse bevolking draagt een bril - tegenover de helft van de Belgen - en hete noedelsoep staat er bijna dagelijks op het menu. Aangedampte brillenglazen zijn er een oud probleem, waar een oplossing voor werd gevonden.' Door brillenglazen te behandelen met een chemische lak wordt het temperatuurverschil tussen de warme adem en de glazen geneutraliseerd. Zo kan er geen damp ontstaan.

Sinds de coronacrisis werken we voor het eerst met stockglazen. Vroeger werkten we altijd op maat, we waren een just-in-timebedrijf. Kurt Leuridan CEO Tokai Optecs

Met die coating trekt Tokai Optecs nu naar de Europese markt. Het Tiense bedrijf werd in 1992 opgericht door de familie Bijnens - die samen met Leuridan nog altijd 50 procent van de aandelen bezit - en was toen nog distributeur van brillenglazen van de Japanse Tokai Optical Group, al 80 jaar in handen van de familie Furuzawa. In 2.000 verwierf de familie Furuzawa de helft van de aandelen en werd Tokai Optecs een Belgisch-Japanse joint-venture. Sindsdien produceert het bedrijf brillenglazen in Tienen en Japan. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen stuks verkocht.

Schermvullende weergave Kurt Leuridan, de CEO van Tokai Optecs, de enige brillenglazenfabrikant in België. ©Debby Termonia

In België is Tokai Optecs de enige brillenglazenmaker. Vanuit Tienen levert het aan opticiens in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf legt zich vooral toe op innovatieve producten: het maakt onder meer de dunste brillenglazen ter wereld en is aandeelhouder en technische partner van Morrowoptics en Eyeco Eyeco, twee spin-offs van Imec en UGent die elektronische brillenglazen ontwerpen.

500.000 brillenglazen Tegen het einde van het jaar wil Tokai Optecs meer dan een half miljoen stuks van de anti-aandampglazen verkocht hebben.

Volgens Leuridan zijn de anti-aandampglazen 'een groot succes'. Er is vooral veel vraag naar onder tand- en oogartsen. Tegen het eind van het jaar mikt het bedrijf op meer dan een half miljoen verkochte exemplaren. Een behandeling met de coating is geen optie: wie onbezorgd met bril en mondmasker wil rondwandelen, moet zich meteen nieuwe brilglazen aanschaffen. Prijskaartje: 75 euro. De eerste 50 sets schonk Tokai aan de zorgverleners van het Universitair Ziekenhuis in Bierbeek.

De productievestigingen hebben even stilgelegen - met een omzetdaling van 95 procent in april als gevolg - maar zijn weer op halve kracht actief. Toch kan Tokai de verhoogde vraag naar zijn nieuwe brillenglazen 'spijtig genoeg' nog aan. Spijtig? 'In het Verenigd Koninkrijk en Rusland, twee van onze grootste markten, mogen de brillenwinkels nog niet open. Voorlopig komen we dus niet in tijdsnood', zegt Leuridan.

De toepassing blijft nuttig. Wie in de winter een café of andere warme ruimte binnenstapt, kent het probleem. Ook skiërs zouden erbij gebaat zijn. Kurt Leuridan CEO Tokai Optecs