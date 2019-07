Belgisch bedrijf maakt wielertruitjes in Colombia

Het Belgische Bioracer heeft in Colombia een fabriek overgenomen. CEO Danny Segers hoopt van daaruit de rest van het Amerikaanse continent te bedienen.

Bioracer maakt wielerkledij voor verschillende merken. Het deed dat tot voor kort vanuit België, Tsjechië, Roemenië en Macedonië. Onlangs nam het in Medellin een fabriek van het Colombiaanse merk Zerie over. Er werken nu 25 mensen die 2.000 stuks per week produceren, maar dat is volgens Segers nog schaalbaar.

Het is de bedoeling om ook elders op het continent te leveren. 'Vanuit Europa importeren in de Verenigde Staten bleek niet haalbaar door de importtarieven, maar in Amerika zijn er vrijhandelszones', legt Segers uit. Tegen 2030 hoopt het bedrijf in Colombia een omzet van 10 miljoen euro te halen.

Narcos

Colombia is een wielerland, maar het heeft zijn reputatie niet mee. 'Voor mij is het een positieve ervaring geweest. ProColombia, de Colombiaanse versie van Flanders Investment & Trade (dat export ondersteunt, red), is erg proactief. De contacten verlopen goed en ik heb zelfs de president ontmoet. Ik zou er perfect kunnen wonen. Het beeld uit de televisiereeks 'Narcos' strookt niet met hoe ik het ervaar.'