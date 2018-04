Belgische bedrijven trekken via Alibaba naar China

Belgische bedrijven als Lotus Bakeries, Leonidas, AB InBev, Godiva en Ontex hebben een samenwerking gesloten met de Chinese e-commercegigant Alibaba. Zo kunnen ze hun koopwaar aan de man brengen op de groeiende Chinese markt. ‘De vraag is enorm.’

De Belgische chocolademakers Leonidas en Ickx sluiten een samenwerking met de Chinese e-commercegigant Alibaba. De chocolade van de twee bedrijven zal worden verkocht op Alibaba’s webwinkel Tmall. Leonidas krijgt een eigen homepage, waar de 515 miljoen Chinese klanten van Alibaba op terechtkunnen.

Leonidas en Ickx zijn de laatste in een lang lijstje met Belgische bedrijven en merken die in de afgelopen maanden een samenwerking sloten met Alibaba. Eerder tekenden de Chinezen al deals met de koekjesmaker Lotus Bakeries, de bierbrouwer AB InBev, de modeaccesoiremakers Kipling en Hedgren en de chocolademakers Guylian en Godiva. ‘Twintig Belgische bedrijven hebben nu een eigen homepage op Tmall’, zegt Roland Palmer, de CEO van Alibaba Benelux. ‘Dat moet in de komende jaren nog meer worden. De twintig Belgische webwinkels boekten in de elf maanden voor maart 2018 150 miljoen yuan (20 miljoen euro) omzet. 30 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.’

Chinezen betalen graag wat meer voor westerse producten. Roland Palmer CEO Alibaba Benelux

Eigenlijk ligt de verkoop van Belgische producten via Tmall nog veel hoger dan die 150 miljoen yuan. Want ook via zusterbedrijven van Tmall werkt Alibaba samen met Belgische bedrijven als de kledingketen JBC, de chocolademaker Callebaut, de luxemodemaker Delvaux en de warenhuisketen Colruyt. JBC verkoopt kinderkleding op Alibaba’s Chinese webwinkels en Colruyt verkoopt huismerkproducten - onder andere Cara Pils - aan Chinese handelaars. ‘En dan zijn er nog Belgische bedrijven die onrechtstreeks met ons samenwerken doordat ze hun producten verkopen aan een bedrijf dat met ons samenwerkt’, zegt Palmer.

Groeimarkt

Belgische bedrijven gaan met Alibaba in zee omdat China al jaren als een groeimarkt beschouwd wordt. Tegen 2022 telt de Chinese middenklasse 550 miljoen mensen, berekende de consultant McKinsey. Als grootste Chinese e-commercespeler slaagt Alibaba erin die groeiende middenklasse te bereiken. Vorig jaar werd voor 547 miljard dollar koopwaar verkocht op de platformen van Alibaba, waarvan een groot deel in China. ‘We gaan met Alibaba in zee omdat het de referentie is voor online winkelen in China’, zegt Leonidas-CEO Philippe de Sellier.

Twee jaar is Alibaba al Belgische bedrijven aan het overtuigen. In 2016 richtte het bedrijf van de charismatische en excentrieke Chinese ondernemer Jack Ma in Amsterdam een Benelux-kantoor op onder leiding van Roland Palmer, voordien CEO bij het Nederlandse winkelconcern Blokker Holding (zie inzet). Even werd gespeculeerd op een Alibaba-kantoor in Brussel. Daar is nu wel een klein kantoor, maar dat houdt zich bezig met politieke lobbying en niet met commerciële activiteiten.

Alibaba Activiteit: Chinees technologie bedrijf: actief in e-commerce, dataopslag en entertainment. Netto-omzet: 23 miljard dollar (2017). Bruto handelsomzet: 547 miljard. Nettowinst: 6 miljard dollar. Werknemers: 63.000. Beurswaarde: 455 miljard dollar.

Palmer en zijn team krijgen naar eigen zeggen veel aanvragen van Belgische bedrijven om via Alibaba te verkopen. ‘De vraag om via ons naar China te gaan is enorm.’ Alibaba schrijft ook op eigen initiatief bedrijven aan. ‘Door de klantendata die we via onze platformen vergaren, weten we perfect naar welke producten en merken onze Chinese klanten op zoek zijn’, zegt Palmer. ‘Uit België zijn vooral chocolade, voeding en mode in trek.’

Alibaba doet op verschillende manieren zaken met Belgische bedrijven. ‘Neem nu Ickx’, zegt Palmer. ‘Wij kopen hun chocolade aan een groothandelstarief. Vervolgens slaan we de producten op in onze magazijnen en verkopen we ze in China. Voor Ickx is de samenwerking met Alibaba een makkelijke manier om zijn potentieel in China te testen zonder er veel werk in te steken. Voor ons is het een kans om ons aanbod uit te breiden met producten waar Chinezen naar op zoek zijn.’

Andere bedrijven, zoals Godiva en Leonidas, houden de touwtjes strakker in handen. Zij moeten zelf maken dat de producten bij de klanten geleverd worden. Daarvoor werken ze samen met lokale Chinese importeurs. Die kennen de markt en bekijken samen met de Belgische bedrijven welke producten ze via de online marktplaatsen van Alibaba zullen verkopen en tegen welke prijs. ‘De Belgische bedrijven betalen de importeur en geven Alibaba per verkocht product een commissie van 3 tot 5 procent van de verkoopprijs.’

De producten worden in China vaak duurder verkocht dan in België. Zeker voeding, die moeilijker over grote afstanden te transporteren is. ‘Maar het is geen probleem dat producten soms duurder zijn’, zegt Palmer. ‘Chinezen betalen graag een meerprijs voor authentieke westerse producten.’

Doorbraak

Alibaba verkoopt de Belgische producten niet alleen online, maar ook in echte winkels. ‘82 procent van de producten wordt nog steeds offline verkocht in China’, zegt Palmer. ‘We hebben enkele eigen winkels geopend en we werken samen met duizenden kleine winkeltjes van zelfstandigen, waardoor die hun online klantenbestand fors kunnen vergroten.’

‘Alibaba is voor Belgische en andere Europese bedrijven de beste manier om zaken te doen in China, want wij kennen de markt door en door’, klopt Palmer zich op de borst. ‘De Belgische bedrijven kunnen natuurlijk ook zelfstandig hun eigen Chinese webwinkel of stenen winkels openen, maar dan moeten ze veel investeren in marketing én in het vergaren van kennis over de markt. Dan zou het kunnen dat ze na enkele maanden of jaren tot de conclusie komen: we hebben veel geïnvesteerd, maar een doorbraak is er nooit gekomen.’