Belgische biljartballenreus Saluc onder vuur

De autoriteit die toeziet op de eerlijke concurrentie in ons land, de BMA, viseert indirect de Waalse biljartballenproducent en wereldmarktleider Saluc.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), die toeziet op de eerlijke concurrentie in ons land, moet zich over de meest uiteenlopende sectoren buigen. Zelfs over die van de biljartballen.

België is groot in de biljartballensector, omdat het Henegouwse bedrijf Saluc wereldmarktleider is voor het product. Zowat 85 procent van alle biljartballen in de wereld komt van Saluc, dat eigendom is van de Waalse familiale holding Peltzer et Fils, maar ooit onder dak was bij onder meer Floridienne en Indufin.

Saluc verstevigde zijn positie door contracten af te sluiten met tal van biljartbonden in België en het buitenland.

Saluc werd groot omdat het lange tijd alleen biljartballen maakte van fenolhars, beter bekend als bakeliet. Het verstevigde zijn positie door contracten af te sluiten met tal van biljartbonden in België en het buitenland: in ruil voor sponsoring bedong het dat ze alleen Saluc-producten mogen gebruiken.

Dat kan ver gaan: het reglement 2019-2020 van de Belgische Golfbiljartbond (BGB) bepaalt bijvoorbeeld dat wie dat principe schendt verliest met een forfaitscore. Golfbiljart is een vorm van biljart waarbij de tafels rubberen stoppen hebben in het midden, en een variant van onder meer driebanden en snooker.

'Markt dichtgetimmerd'

De deals tussen Saluc en de biljartfederaties zijn de concurrentie een doorn in het oog. HCSB, de Kempense concurrent van Saluc die in handen is van de Nederlandse ondernemer Alexander Loontjens van Loontjens Billiards, diende bij de BMA een klacht in tegen de Golfbiljartbond, als testcase voor het probleem.

De concurrent heeft de markt dichtgetimmerd. Thierry Gabriels, Operationeel directeur van HCSB, concurrent van Saluc

'De concurrent heeft de markt dichtgetimmerd. We zouden kunnen begrijpen dat de BGB zo’n maatregel oplegt voor de eigen kampioenschappen, maar hij geldt ook voor alle bij de BGB aangesloten verbonden en clubs', zegt Thierry Gabriels, de operationeel directeur van HCSB.

Waakhond grijpt in

Ook de BMA vindt, in een eerste beslissing over het dossier, dat de entente tussen Saluc en de BGB niet door de beugel kan. De waakhond laat vrijdag weten voorlopige maatregelen te hebben opgelegd aan de BGB. Het Mededingingscollege van de BMA laat de bond de keuze: ofwel de verplichting schorsen vanaf de aanvang van volgend seizoen tot er een eindbeslissing is van de BMA, ofwel de toegelaten ballen vanaf volgend seizoen bepalen aan de hand van een open aanbesteding.

Mathieu Baert (Everest Law), de advocaat van HCSB, zegt in een reactie dat de beslissing van de BMA 'weinig discussie laat dat het wel degelijk om een verboden praktijk gaat'. Toch wil HCSB de zaak niet op de spits drijven en geeft het bedrijf de voorkeur aan een regeling in der minne. 'We zouden liefst aan tafel gaan zitten en zo tot een oplossing komen', zegt Baert.

Schikken

Secretaris Nick De Groote van de BGB wijst erop dat het gaat om voorlopige maatregelen. 'Er is dus nog geen definitieve uitspraak. We gaan ons uiteraard schikken ernaar en maken de keuze van een aanbesteding, de tweede keuze die de BMA biedt. HCSB heeft zich overigens nooit kenbaar gemaakt bij ons en gevraagd of we kunnen samenwerken. Ze zijn meteen naar de BMA gestapt.' HCSB ontkent dat laatste ten stelligste.