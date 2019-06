Belgische elektroketen Krëfel komt in Franse handen

Derde generatie

Krëfel is uitgegroeid tot de grootste elektroketen in ons land. Het dankt dat grotendeels aan haar familiale eigenaars.

Auguste Marcel Poulet startte Krëfel in 1958. Voor de naam van zijn bedrijf liet hij zich inspireren door de Duitse stad Krefeld, waar hij een tijdlang had gewerkt voor een stofzuigerfabrikant. Niet alleen wegens de sentimentele band die hij had met de stad, maar vooral omdat de Duitse bijklank een gevoel van duurzaamheid en kwaliteit opriep.

Oorspronkelijk was Krëfel een postorderbedrijf. De revolutie in de huishoudtoestellen in de jaren zestig, met de opkomst van stofzuigers, televisies en wasmachines, veranderde de markt. In 1965 opende Poulet zijn eerste winkel in Brussel.

Geleidelijk aan werd het assortiment uitgebreid en werden de verkooppunten groter. Binnen een strikte organisatie en bedrijfscultuur loodste de familie Poulet Krëfel naar groei: een Duitse degelijkheid die een buffer vormt tegen de moeilijkheden in de markt.

Ondertussen is Krëfel al aan de derde generatie van de familie toe. Pascal Poulet heeft samen met zijn vader Marc, een van de twee zonen van de stichter, de operationele teugels in handen. De familie is notoir zwijgzaam.