Belgische fabrikant Nutella-deksels in Ierse handen

Verpakkingsgroep IPL Plastics legt 75 miljoen euro op tafel voor Loomans Group uit Lommel.

Na twee jaar is er opnieuw een wissel in het aandeelhouderschap bij de Limburgse groep Loomans uit Lommel. Die komt voor 100 procent in handen van de Ierse verpakkingsgroep IPL Plastics, het vroegere One51. Dat maakte het beursgenoteerde IPL Plastics vrijdag bekend bij de publicatie van zijn jaarcijfers. IPL heeft het over een overnamebedrag van 75 miljoen euro.

Loomans bestaat uit twee onderdelen: de spuitgietmatrijzenmaker Loomans Matrijzen en de veel grotere fabrikant van kunststofonderdelen in grote volumes Loomans Plastics. Die laatste was in 2017 goed voor 42 miljoen euro omzet en 3 miljoen euro nettowinst. Loomans Matrijzen kwam aan 3,9 miljoen euro omzet en boekte een klein verlies. Samen hebben ze ongeveer 120 mensen in dienst.

Nutella

De ondernemingen zijn relatief onbekend. Maar de producten zijn dat niet. Zo fabriceert de groep de witte plastic schroefdoppen die de chocopotten van Nutella afsluiten. Voor Danone maakt ze deksels van potjes babyvoeding en voor Heineken voor kleine vaten bier. Ook andere bekende namen, zoals Unilever en Nivea, behoren tot het klantenbestand.

Loomans werd in 1968 opgericht door Wim Loomans. Maar het was zijn zoon Jackie die het bedrijf uitbouwde en de plasticafdeling oprichtte. Jackie Loomans is ook bekend als rallyfanaat.

Beluga

De investeringsgroep Beluga trad in 2002 aan als minderheidsaandeelhouder. Later ruimde Beluga baan voor Belinvest, een vehikel van de West-Vlaamse familie Van Cauwenberge, die fortuin vergaarde met het bedrijf Vanca. Na de exit van Belinvest in 2017 stelde IPL Plastics, een sectorgenoot van Loomans, zich kandidaat om de hele groep te kopen, maar de familie wees dat af.

Nu gaat ze toch in op de avances van de Ieren, maar waarom is niet precies duidelijk. Bij het bedrijf valt wel te horen dat het Ierse bod in 2017 te vroeg kwam en dat de geesten intussen gerijpt zijn. Mogelijk waren er ook opvolgingsprroblemen, al werd het bedrijf eerder al overgedragen aan de kinderen van Jackie Loomans.